Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez

Geniş Video İzle

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile yaşanan kreş tartışmalarına değindi. Erdoğan "CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez" dedi.

27.11.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı iddialarıyla ilgili başlayan tartışmaya dahil olan Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

"CHP GENEL BAŞKANI AKLINCA BİZE MEYDAN OKUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalırı yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor. Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor.

"TÜRKİYE BİR KANUN NİZAM DEVLETİDİR"

CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse \'Kanunlara uymuyorum\' diyemez

AK Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Talat Yelbuz:
    E sen Aym tanımıyorum diyordun 46 6 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Aman ha yeterki chp yi engelleyin halk mağdur olmuş umrunuzda değil var yaaaa ama gideceksiniz 39 9 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Lanet olsun o zaman hükümet olarak siz açın vatandaşın bı problemini çözün Millete bı faydaniz yok olanlara bari engel olmayin 26 7 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    Reis çok güldüm Türkiye bir kanun nizam ülkesi diyince 23 6 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    kanunlar neden herkese esit degil peki mesala dilan polata yada yillarca fetonun kres anaokulu yurtlarina ruhsat sordunuzmu 24 3 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Kardeşim bu sizin acemi adayın da vaadi ydi İBB başkan adayı iken o nasıl olacak.. Millet için güzel olan herşeye karşılar ya bu akpkk 21 2 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Peki Tarikatlar ve Cemaatler içinde yer tahsizi vs yaparkende bukadar detaylı inceliyormusunuz ? Muhalefet yaptıysa hep sıkıntı size … Vatandaşın yararınada olsa , siz yapmadığınız için hemen kapatın; Vatandaşın Madur olması önemli değil sizin için… 19 2 Yanıtla
  • Önder null:
    herseye karisiyor. 14 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    hep aynı tayyare he he 12 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ahaaa kapanacak Yuvam İstanbullar belliki 10 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:50 Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Kreş ve anaokulu açmanın kuralları bellidir, kimse 'Kanunlara uymuyorum' diyemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.