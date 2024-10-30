Erdoğan: Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyetidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Bu Cumhuriyet, Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyetidir. Bu Cumhuriyet hepimizin eseridir." dedi. Cumhuriyet ruhunu korumaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün cumhuriyetimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak birdir, bütündür, güçlüdür, dimdik ayaktadır." şeklinde konuştu.

"BU CUMHURİYET BELLİ BİR ŞAHSİN, BELLİ BİR KİTLENİN CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: Çatısı altında bulunduğumuz bu aziz Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da faaliyetlerine başlamış, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare etmiş, zaferin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletimizin temsilcilerinin onayıyla, milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur.

"BU CUMHURİYET TÜRK'ÜN DE KÜRT'ÜN DE CUMHURİYETİDİR"

Şu noktanın altını çizmek isterim; Cumhuriyet, belli bir şahsın, zumrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Ne kadar batılının, güneylinin cumhuriyeti ise o kadar da kuzeylinin, doğulunun cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Türk'ün de elbette Kürt'ün de cumhuriyetidir.

Bu cumhuriyet, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, hepimizin eseridir. Hepimizin, 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin cumhuriyetle, cumhuriyet fikriyle bir sorunu, problemi yoktur."