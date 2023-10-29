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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Heyecan ve gurur yaşıyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Heyecan ve gurur yaşıyoruz

Son Güncelleme: 29.10.2023 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında ''Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEYECANINI VE GURURUNU YAŞIYORUZ"

Erdoğan mesajında şunları kaydetti; "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum."

"CUMHURİYET'İ BİZ BÖYLE KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, 29 Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Heyecan ve gurur yaşıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Heyecan ve gurur yaşıyoruz - Son Dakika
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