Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı Amerika dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. '3. Dünya Savaşı riski' konusunda sorulan soruya ''Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum'' yanıtını verdi. Erdoğan, savaştan çok barışı konuşmanın ve bütün ülkelerin barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

12.07.2024 22:10  Güncelleme: 22:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde sıkça konuşulan olası 3. Dünya Savaşı'na ilişkin, "Bütün ülkelerin gerilim değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerekiyor" dedi.

NATO ZİRVESİ SONRASI 3.DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Uçaktaki gazetecilerden biri Erdoğan'a 3. Dünya Savaşı riski hiç olmadığı kadar sık belirtilmeye başlandı. Siz son 2 büyük uluslararası zirveye katıldınız. Şanghay Zirvesi, sonrasında NATO Zirvesi. Bu iki zirvenin sonunda bu riskin yüksek olduğunu görüyor musunuz? Böyle bir kaygınız var mı? Eğer varsa bunu engellemek için hangi somut adımlar atılması gerekir?" sorusunu yöneltti.

"GÖRMÜYORUM, GÖRMEK DE İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya "Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum." karşılığını vererek, "Dünyayı bundan önce savaşa sürükleyen gerekçeleri ve alınmayan önlemleri düşündüğümüzde bugün o hatalara düşmemeye özen göstermenin gerektiği ortadadır. Savaştan çok barışı söylemeli, barışı konuşmalıyız. Attığımız her adımı gerilim değil, barış için atmalı, planlarımızı barışı sağlamak ve kalıcı hale getirmek üzere yapmalıyız." dedi. Erdoğan, bütün ülkelerin gerilimi değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3.Dünya Savaşı' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Özlem Çağlıyan: yeni doğum yaptım savaşa hazır değilim Erdoğan yerinde dur biraz. 16 18 Yanıtla
    Serdal Akçay: 3. Dünya Savaşı sorusuna “Görmüyorum, görmekte istemiyorum.” Daha ne demesi lazımdı seni ikna edebilmek için Özlem Hanım. 12 5 Duran Çalık: bu ne diyorsa tersi oluyor zaten 5 8 Mustafa Akdeniz: Savunmak gibi olmasında savaş istemiyorum diyor yorumun ne alaka? 9 3
  • güneş güneş: dünya iyiye gitmiyor insanlar azdı , Allah sonumuzu hayır ede 13 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla: Zenginlere bişey olmaz şavaşta olan her zaman iki tarafın fakir gariban halkına olur ister Ermeni ister Yahudi ister müslüman olsun farketmez 9 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Savaşı çıkaracak olan tek bir mermidir. Bu kadar çok silah uretimi varsa savaş da kaçınılmaz olur. 7 0 Yanıtla

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