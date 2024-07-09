Erdoğan\'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze\'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız

NATO zirvesine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahati öncesinde havalimanında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan " Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.
Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.
Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.
Ukrayna'daki savaşta NATO savaşın tarafı haline gelmemeli ve adil barış sağlanmalı. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız. Bizler KKTC'yi TDT'ye (Türk Devletleri Teşkilatı) tam üye olarak görmek istiyoruz. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ediyoruz. Rutte'nin genel sekreterliğinde üst düzey rolümüz var. Bu konuda NATO'dan istediğimizi alabilmiş değiliz."
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız - Son Dakika
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