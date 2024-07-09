Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız

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NATO Liderler Zirvesi öncesinde havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirtirken "Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

09.07.2024 09:51  Güncelleme: 10:13
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NATO zirvesine katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahati öncesinde havalimanında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Zirvede yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan " Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Zirve'de NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.

"ARTAN TERÖR TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKECEĞİZ"

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

"İSRAİL'İ DURDURMAKTA YETERSİZ KALDIKLARINI VURGULAYACAĞIZ"

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK KATLİAMLARI GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ"

Ukrayna'daki savaşta NATO savaşın tarafı haline gelmemeli ve adil barış sağlanmalı. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız. Bizler KKTC'yi TDT'ye (Türk Devletleri Teşkilatı) tam üye olarak görmek istiyoruz. NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ediyoruz. Rutte'nin genel sekreterliğinde üst düzey rolümüz var. Bu konuda NATO'dan istediğimizi alabilmiş değiliz."

Erdoğan\'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze\'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız - Son Dakika

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