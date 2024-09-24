Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'ye bir kez daha çağrıda bulundu: ABD kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı, İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı

24.09.2024 20:51  Güncelleme: 21:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM Genel Kurulu'nda 14. kez yaptığı konuşmada tüm dünyaya mesajlar verdi, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi. Erdoğan konuşmasıyla bir kez daha İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü katliama en yüksek sesle tepki gösteren lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'deki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ABD İSRAİL'İN YANINDA DEĞİL KARŞISINDA DURUYOR"

BM'deki açıklamalarının ardından New York'taki Türkevine geçerken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Netanyahu'nun durdurulmasının gerektiğinin altını çizerek "ABD kesinlikle tavrını açık net ortaya koymalı, İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında Paris'teki Olimpiyat Oyunları'ndaki görüntülere ilişkin söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayarak, "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz. Kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeliyiz" dedi.

BIDEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

İsrail'e verdiği destek ile tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de iki devletli çözümün şart olduğunu belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti. Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan ABD\'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şbn Şbn:
    Maşallah Nazar değmesin sonuna kadar Başkomutansın Reis 16 14 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Reis sen Hükümdarsın bu ülke senle güzel 14 12 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Lafla peynir gemisi yürümüyor ! Bu kacıncı mesaj 18 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    abd israilin yanında olmasa bu savaş olmaz zaten aynen öyle 22 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    başından belli kimse dinlemiyor seni reis bir şey yapacaksan kendi ülkendeki vatandaşlarınla ilgilen millet pahalılıktan perişan halde kartlar patlıyor böyle giderse boşanma cinayet kavga hırsızlık olaylarında büyük artış olacak durum hiç iyi ye gitmiyor . 5 10 Yanıtla
  • Volkan Ataş:
    Helal olsun vallahi büyük konuşmuş ama boş konuşmuş 3 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLUR DEMISLER MI 2 2 Yanıtla
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