Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

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AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hanelere ağırlıklı olarak kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bugün oylarımız istediğimiz seviyelerde değilse, kadınlara istediğimiz gibi ulaşamıyoruz demektir" dedi. Öte yandan Erdoğan, adaylığı gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden eleştirdi.

02.02.2025 16:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, AK Parti'ye de oy oranları üzerinden eleştirilerde bulundu.

"AK Parti olarak hanelere ağırlıklı olarak kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Şayet bugün oylarımız istediğimiz seviyelerde değilse, kadınlara istediğimiz gibi ulaşamıyor, haneleri fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir.

YEREL SEÇİM ELEŞTİRİSİ

2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez. Bizi yarı yolda bırakmayan kadınlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul'un her alanda olduğu gibi diğer vilayetlerimize örnek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU MU İŞARET ETTİ?

Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden eleştirdi. Erdoğan " Türkiye'nin kadınlarını şer odakları karşısında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi. Amaçları bizi devirmek. Muhalefet ve beraberinde yol yürüdüğü kimliksiz kesimler küçük hesapları için milletten beklediği desteği alamıyorlar. Seviyeyi her defasında daha da aşağı çekiyorlar. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, milletin kendisine saldırmaya hakaret etmeye başladılar. Kurumları şovlarının malzemesi haline getirdiler. Hırslarını artık gizlemekte zorlanıyorlar. Ayak oyunlarını Türkiye meselesi gibi gösterecek kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Karşımızda ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil. Genel başkanları kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.

"ŞİMDİ VİTES YÜKSELTME VAKTİ"

Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir. İlk safhayı atlattık biz, şimdi vites yükseltme vakti" diye konuştu.

Erdoğan\'dan AK Parti\'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ferudun Ozmen:
    %50 mi şaka gibi açıklama.. Akkoyunlar anladık yalamayı seviyorsunuz da biz sevmiyoruz.. Gözünüze inen perdeyi kaldırın görün ülkede ki gerçekleri az biraz sokağa çıkın oksijen alın belki gerçekleri idrak edebilirsiniz ona göre karar verirsiniz. 566 13 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    milleti kuru ekmeğe muhtaç ettin. zengin yandaslarını daha zengin halkı fakirleştirdin. Allah'ın izniyle kurtulacak halk senden. 365 12 Yanıtla
  • Kingsman:
    yüzde 50 yi sen rüyanda görürsün. kadınların en büyük düşmanı zaten sizsiniz. en yakın seçimde size bay bay diyeceğiz merak etme. 83 23 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    erkekler zaten size oy vermez bari kadınları kandırın 65 16 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Reissssss söylediklerine sende inanmıyorsun..... Aç emekli........ 25 6 Yanıtla
  • Umt:
    artık 50yi bırak 30u anca görürsün bıktı bu millet senden 6 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    E o evlerde tencereyi kaynatan kadınlar.eve normal insanın günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde yiyecek,içecek maddesi girmezse,analar çocuklarını okula beslenmesiz göndermek,ceplerine 3,5 kuruş koyacak para bulamazsa senin koltuğun için gerekli yüzde elliyi elbet bulamazsız 6 3 Yanıtla
  • Mesut DOĞAN:
    Osmanlıda dahil hiç bir yönetici senin kadar yalancı görmemiş. 3 3 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    14 469 tl ye layık gördüğün emekli hakkından gelecek 3 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tepişme güzel bir kelime anlamını bilene be mutlu 1 0 Yanıtla
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