Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
06.06.2025 11:12  Güncelleme: 11:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajla AK Parti teşkilatlarını uyardı. Erdoğan "Siz teşkilatımdan bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamanızı istirham ediyorum. Aynı şekilde hayatlarını vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini ihmal etmemenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programı için video konferans yoluyla mesaj paylaştı. Erdoğan "Çok değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri bir Kurban Bayramına daha ulaştıran kurbanın bereket, şefkat ve merhametinden istifade etmemizi nasip eden Rabbimize hamdolsun. Bayram başta gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlık için mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın AK Parti teşkilatlarımızla birlikte tüm milletimiz için, İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER BİRİNİN BAYRAM NEŞESİYLE DOLAN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Erdoğan şehitlerin, gazilerin ve çocukların bayramını da ayrıca kutladı; "Bu güzel bayram gününde vatanı için, bayrağı için, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden Daru Bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Bayramlar her şeyden ve herkesten önce dünya bahçemizin çiçekleri olan çocuklarımızın bayramıdır. Kendi ülkemizdeki çocukların yanı sıra ümmetin çocuklarının bayramını da tebrik ediyor. Her birinin bayram neşesiyle dolan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde ömrünü ülkesine, ailesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş şimdi emekliliğini yaşayan tüm büyüklerimizin de bayramlarını yürekten kutluyorum."

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA UYARI

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bir yandan Kurban Bayramına erişmenin bahtiyarlığını yaşarken diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Gazze'ye, canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha Kemali hürmetle selamlıyor. Bayramlarını tebrik ediyor. Şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Siz teşkilatımdan bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamanızı, bayramın sıcaklığını onların da teneffüs etmelerine vesile olmanızı özellikle istirham ediyorum. Aynı şekilde hayatlarını vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum. Her birinize gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum."

MUHALEFETE SERT SÖZLER

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir sorumluluk bilincinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı: "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha 1 yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur."

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğunun her geçen gün ortaya çıktığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: "Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarda Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk ancak bizde vardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda vardır. Rusya, Ukrayna arasında 4. yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul'da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız. Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük."

"KUTUPLAŞMADAN BESLENENLERE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı; " Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hal hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında bulunan güvenlik kuvvetlerimize ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum. Allah bizi nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor. Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum."

Politika, AK Parti, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • 4433875Bolu:
    pişkinliğin bu kadarına PES... 103 14 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yeter artık bir kere şu ŞEHİTLERİMİZİ artık rahat bırak .hiç bir sözünde samimi değilsin. 94 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dalga geçiyor resmen 89 11 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu soylediklerinizin hiçbiri sizlerde yok, Hepiniz güç, hırs vicdan denen şeyleri unuttunuz, güç zehirlenmesi içindesiniz, İnşallah bu zehir sizi öldürür. Türkiye kurtulur. Ezik geldiniz, ezen oldunuz. 86 12 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Son bayramın olur İnşaAllah. (EMEKLİ) 80 11 Yanıtla
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