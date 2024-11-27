Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ilk kez bu kadar net yanıt verdi.
"Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz" diyen Erdoğan, Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısının Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıttığını söyledi.
Erdoğan, "Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, "Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir" diye konuştu.
Grup toplantısı sonunda, Erdoğan'a "Bahçeli'nin 'İmralı- DEM Parti görüşsün' çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Erdoğan bu soruya "Görüşüyor" yanıtını verdi.
AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, İmralı ile ilgili görüşmeler konusunun parti içinde değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşülüyor, kendi içimizde değerlendirme yapılıyor" denildi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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