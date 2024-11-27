Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından koridorda yöneltilen "MHP lideri Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Görüşüyor" yanıtını verdi.

27.11.2024 13:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ilk kez bu kadar net yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN 'ÖCALAN' AÇIKLAMASI

"Sayın Bahçeli ile her meselede uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz" diyen Erdoğan, Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısının Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıttığını söyledi.

"CESUR VE EZBERLERİ BOZAN BİR TEKLİF"

Erdoğan, "Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz" diye konuştu.

"SİLAHI GÖMDÜĞÜNÜZ ANDA ÖNÜNÜZ AÇILIR"

Erdoğan, "Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim, silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir" diye konuştu.

GAZETECİ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI SORDU

Grup toplantısı sonunda, Erdoğan'a "Bahçeli'nin 'İmralı- DEM Parti görüşsün' çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Erdoğan bu soruya "Görüşüyor" yanıtını verdi.

"KENDİ İÇİMİZDE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR"

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, İmralı ile ilgili görüşmeler konusunun parti içinde değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşülüyor, kendi içimizde değerlendirme yapılıyor" denildi.

Erdoğan\'dan "Bahçeli\'nin \'İmralı ile DEM görüşsün\' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt

AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, İmralı, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • berke Adgzl:
    Şehitlerimiz ailerinin yüzlerine nasil bakicaksiniz 57 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    demden apodan hiç bi şey olmaz malesef 43 3 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    dertleri hak değil uzlaşı değil barış hiç değil ve buna demokrasiyi kullandılar sizde iki kanun yapıp önüne geçmediniz diğeri siyasi ortak olarak destek verdi bedelini şehitler ödedi vatan ödedi 41 1 Yanıtla
  • A R:
    Neresinden baksan çürümüş . 17 2 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Haberin yokmuş gibi çek pampa 14 0 Yanıtla
  • Depeche:
    akıllarınca 4 sene daha kalacaklar baris maris ayağına 10 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    AKP MHP CHP KAPATILSIN. 3 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    MUM gibi eriyorsunuz 3 0 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Barış savaştan daha zordur reis 2 0 Yanıtla
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