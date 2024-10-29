Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

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Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili net ifadeler kullandı. Erdoğan, ''Cumhur ittifakı ortağımızın ortaya koyduğu yaklaşım önyargısız değerlendirilmeli.'' dedi.

29.10.2024 19:35  Güncelleme: 19:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla ilgili net ifadeler kullanarak, "Cumhur ittifakı ortağımızın ortaya koyduğu yaklaşım önyargısız değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DE 29 EKİM ÖZEL RESEPSİYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşımın ön yargısız değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞIMIZIN YAKLAŞIMI ÖN YARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ

Erdoğan, şunları söyledi: "Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir."

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İster üniformalı, ister TUSAŞ'ta olduğu gibi üniformasız olsun milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğrunda hayatları pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarak iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.

"SANIYORLAR Kİ DEVLETİMİZ SADECE 101 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP"

Kendi çıkarları dışında hiçbir insani değeri önemsemeyen küresel teröristlerin anlamadıkları bir hakikat var. Bu hakikat, Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim binlerce yıllık devletler silsilemizin son temsilcisi olduğudur. Onlar sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

"KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAYI BAŞARMIŞ ASİL BİR MİLLETİZ"

Ordumuz başta olmak üzere devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımızın kuruluş yıllarının yüzlerce hatta binlerce yıl ötesine uzanması bu hakikatin en açık ifadesidir. Kuruluşundan itibaren Cumhuriyetimizin elbette kimi eksikleri olmuştur, kimi zaafları olmuştur, hatta kimi hatalı tercihleri de olmuştur. Ama bunların hiçbiri tevarüs ettiğimiz köklü tarihi, zengin medeniyeti, tüm dünyaya örnek teşkil eden insani değerleri gölgelemeye yetmez. Tam tersi, bu millet, tarihin her döneminde maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

"DAHA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGICIN ARİFESİNDEYİZ"

Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle, yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Allah'ın izniyle yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak, bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız. Aziz milletim, değerli misafirler, her milletin devlet mefhumuna bakışı farklıdır. Ancak Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Orhun kitabelerinde, Ey Türk Milleti! Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir diye ifade ediliyor. İstiklal Marşımızda da ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal seslenişiyle bu hakikat tekrar vücut buluyor. Türkistan'dan Avrupa'ya, Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada kurduğumuz her devletimizin varoluş kodları bu anlayışla yoğrulmuştur. Bizim için Asya Hun devletinden Göktürklere, Uygurlardan Karahanlılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan şanla şerefle dolu koskoca bir tarihin istisnasız tamamı birdir, bütündür ve milletimize aittir.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

"YÖNÜMÜZÜ TÜRKİYE YÜZYILI'NA ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Anadolu'ya geldiğimizde de burada yaşayan insanların tamamını şefkatle ve adaletle kucaklayarak kendimizden ayrı görmedik. Cihan devletimizin ayrılmaz bir parçası olarak bağrımıza bastık. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşanan acı hadiselerin hiçbirinin sebebi milletimiz değildir. Emperyalistlerin vaatlerine, yalanlarına, tahriklerine kapılan bin yıllık komşularımız kendi hırslarının ve hatalarının bedelini ödemiştir. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra devletimizin sınırları içindeki her bir insanımızı adil ve eşit vatandaşlar olarak kabul etme sürecimiz biraz sancını geçmiş olabilir. Ama nihayetinde bunu da başardığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz noktada artık geçmiş bir asırdaki acıları yarıştırma, yanlışlarla hesaplaştırma anlayışını geride bırakıp hep birlikte yönümüzü Türkiye Yüzyılı'na çevirmemiz gerektiğine inanıyorum.

Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde, nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Milli mücadele tek başına bu halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Aziz milletim, değerli misafirler, milli mücadelede asker sayısı, ekonomik güç, silah, teçhizat, ulaşım ve istihbarat imkanları bakımından üstün olan taraf işgalcilerdi. Ama Allah'ın nusret ve inayetiyle zaferi kazanan biz olduk."

Erdoğan\'dan Bahçeli\'nin \'\'Öcalan\'\' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, 29 Ekim, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (74)

  • Salim Şimşek:
    ben ön yargılıyım. Öcalan teröristtir. aksini inkar eden vatan hainidir. 658 51 Yanıtla
  • Cemil Şen:
    Şehit annelerine gazi ailelerine anlatın bunları. Utanmadan 505 47 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    O adam oradan çıkarsa siz görürsünüz ön yargısız yaklaşımı. 429 33 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Bebek Katilinin değerlendirilecek bir yanı yoktur... 411 29 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Lafa bak 40 yıl boşa mı? Bu neyin hazirliğı? 374 35 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    ön yargılıyım hemde en ön!!! 347 29 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hadi oradan satılmışlar 240 34 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    Yakın zamanda Öcalan hapisten çıkarsa şaşırmayın bakalım CHP başkanı ne diyecek sanırım Ak Parti'nin oyları gidince doğudan tekrar oy kazanmak için büyük koz ortaya koyacak ama kime ne faydası var artık ekmek aslanın ağzında kimse Ak Parti'ye güvenmez 247 24 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    değerlendir tabi ya 127 17 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    ÖZET : geçmişte 40 bin insanımızı öldürmüş olabilir, önyargılı olmayın diyor. çok şükür AKP' YE hiç oy vermedim, içim çok rahat. 106 7 Yanıtla
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