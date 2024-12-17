Erdoğan\'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek

Politika

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

Erdoğan bugün Katar Emiri ile de Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yapmıştı.