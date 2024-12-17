Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edeceğini, görüşmede Filistin ve Suriye hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

17.12.2024 21:45  Güncelleme: 22:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

Erdoğan bugün Katar Emiri ile de Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile olan çatışmanın sonlandırılması konusunda Hizbullah'a baskı yapmış ve savaşın Lübnan'a sıçramaması konusunda ciddi çaba sarf etmişti.

Erdoğan\'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Filistin, Politika, Suriye, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği: Lübnan Başbakanı ile de görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • McA !:
    Halk olarak da onunla sandıkta biz görüşeceğiz. Vatandaşını düşünmeyen Bi siyasetçi sandık a gömülmeye mahkumdur. Gerçi aday da olamıyor bu ihtiyar neyseki 3 sene sonra hayatımızdan ebediyen çıkıyor. 12 49 Yanıtla
    Murat Çevre:
    Bur bitmediniz be... Bütün dünya taktirediyor adamı siz hala cak cuk ... 16 4
    ayhan kından:
    dunya takdir mi ediyor lubnanmi hangi arap dunyasi 4 6
    Mahmut:
    hayatını z....m 1 5
  • Çelikk:
    Reis İşini Son derece İyi Biliyor 48 11 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    REİİİSSSS helal olsun sanaaa... 44 12 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Ne yaptın ettin uçurdun yine, helal olsun sana, Türkiye'nin gururu, mareşal Recep Tayyip Erdoğan. 29 8 Yanıtla
  • Ali null:
    MCA BOŞ KONUŞUYON 18 7 Yanıtla
  • Ali null:
    MCA BOŞKONUŞUYON 17 6 Yanıtla
  • Yakup Kara:
    LÜBNAN şimdi yandı sayın Erdoğan kiminle el sıkışsa vay o ülkenin haline 0 1 Yanıtla
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