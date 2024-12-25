Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında vereceği mesaja çevrilmişti.
Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözümüzü tuttuk, Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık" açıklamasında bulundu.
2025'in bir öncekinden daha iyi olacağını belirten Erdoğan, "Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardındansa koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutuldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (18)