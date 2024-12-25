Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından koridorda bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

25.12.2024 13:37
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Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında vereceği mesaja çevrilmişti.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözümüzü tuttuk, Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı

"ÇOK DAHA GÜZEL NETİCELER GÖRECEĞİZ"

2025'in bir öncekinden daha iyi olacağını belirten Erdoğan, "Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardındansa koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutuldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı

Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilgehan Göktürk:
    Şu müjde kelimesinden nefret ediyorum.Ne müjdesi ?İnsanlar fabrikalarda en az 10-12 çalışıyor.İnsanlar müjde beklemiyor hakkının verilmesini bekliyor... 75 0 Yanıtla
  • Murat Gülcimen:
    allahım seni başımızdan eksik etmesin inşallah Reis 3 35 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    vay be sayın başkan emekçilerin hakkı bumuydu neden böyle vurdum duymaz oldun kulaklarını kapattın gözlerin görmez oldu lütfen 22 bin 104 lira ile İstanbul'da gecinmeyi öneririm size yüce Türk halkı bunları haketmedi 37 0 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    Ülke beceriksiz yönetimden kaynaklı çilesini emekçiler çekiyo,Hükümet patron yandaşı olmuş. 24 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Soğan ekmek 1 ay yiyin ehoooonomi cooooh iyi tekbirrrrrrrrr 20 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Makarnacı AK koyunlar oy vermeye devam ettiği sürece zam falan yapmazlar. Verdiklerini bile geri alırlar. Nasıl daha önce EYT çıkarmayacağını söylerken anketler kötü gelince mecbur kaldı. Öyle bir şey lazım. Ama dediğim gibi vatandaş hak ettiği gibi yö-ne-ti-liyoorrr. 17 0 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    2024 yıl sonu enflasyon beklenen 45 verilen zam 30 nasıl ezdirmemek şaka gibi insan aklıyla dalga geçiliyor. 15 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ENFLASYON 46 ZAM 30 OHHHHHH , COK BILE VERDİ, BEN MI VERDIM YUZDE 52 OYU 10 0 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Bir milletvekilinin oğlu bu rakamlar la geçinsin de bir görelim ondan sonra böyle rakam verin 7 0 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Kendilerine gelince 1 gece de zamları yapıştırılar. Hemnde tartışmadan oy birliği ile. Suç sizde değilki bizim ülke de siyaset rant yeri servete servet katma yeri. Ortalama gelire sahip veya orta direk olan hiç milletvekili var mı? O yüzden Avrupa’da en küçük hatada istifa edilebiliyor bizde en fazla yer değiştiriyorlar. 5 0 Yanıtla
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