Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı

Politika

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Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklanırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında vereceği mesaja çevrilmişti.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözümüzü tuttuk, Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık" açıklamasında bulundu.

"ÇOK DAHA GÜZEL NETİCELER GÖRECEĞİZ"

2025'in bir öncekinden daha iyi olacağını belirten Erdoğan, "Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardındansa koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutuldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.