Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler - Son Dakika
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Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler

26.07.2022 11:06
Erdoğan'dan çok konuşulacak Davutoğlu ve Babacan çıkışı: O makamlara layık oldukları için gelmediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" şeklinde bir çıkışa imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı TRT ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Erdoğan'a sorulan sorular arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ne düşündüğü de vardı.

Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu'nun "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman?" diyerek yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekiciydi.

"O MAKAMLARA LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER"

"Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım" diyen Erdoğan, "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

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