Erdoğan'dan Dilruba Kayserilioğlu Açıklaması: 'Millete Hakaret Edenleri Asla Affetmeyiz' - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Dilruba Kayserilioğlu Açıklaması: 'Millete Hakaret Edenleri Asla Affetmeyiz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez.' diyerek, Türkiye'yle ilgili karanlık senaryolara figüranlık yapanların da affedilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, siyaset alanında nezakete ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

02.09.2024 19:53  Güncelleme: 20:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez. Türkiye'yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez." dedi.

ERDOĞAN'DAN "DİLRUBA" AÇIKLAMASI

Bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Olayın yankıları sürerken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan'dan 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması: Millete hakaret edenleri millet affetmez

"MİLLET AFFETMEZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: "Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor. Millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet asla affetmez.

"GERİLİMİ KÖRÜKLEYEN HER TÜRLÜ YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ"

Türkiye'yle ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu necip millet hiçbir zaman affetmez. Bölgemizi çepeçevre saran istikrarsızlık ve çatışma iklimi ortadadır. Siyaset başta olmak üzere her alanda nezakete, iş birliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Gerilimi körükleyen, kutuplaştırmayı derinleştiren, 85 milyonun fertleri arasına nifak duvarları ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. İnşallah biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Erdoğan'dan 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması: Millete hakaret edenleri millet affetmez
Erdoğan\'dan Dilruba Kayserilioğlu Açıklaması: \'Millete Hakaret Edenleri Asla Affetmeyiz\'

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Dilruba Kayserilioğlu Açıklaması: 'Millete Hakaret Edenleri Asla Affetmeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ayberk Yıldırım: Ben milletim, ben affediyorum, bir bireyim, lütfen benim adıma kimse konuşmasın.. Teşekkür ederim 66 49 Yanıtla
  • Gursel kalen: Ben affediyorum 40 34 Yanıtla
  • Çelikk: Haklısın Reis 24 35 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu kız neden serbest bırakıldı anlayan varmı 12 28 Yanıtla
  • Baris Zorlu: ve bunu her fırsatta millete hakaret eden küçük gorenler söylüyor acayip bir milletiz 24 5 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Bir de şöyle düşünülse keşke biz bu millete ne yaptık bu bu millet bize düşman oldu ama hala hatayı başka kişilerde arıyorlar 23 5 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Reis ne ya kabilemiyiz biz Türkiye cumhuriyetiyiz makam ünvan neyse onu kullanın. Hakaret içermediği sürece herkes herkesi eleştire bilmeli buna da herkes saygı göstermeli saygı duymalı. 20 6 Yanıtla

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