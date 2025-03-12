Erdoğan\'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Pazartesi günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltileceğine yönelik açıklama yapmasının ardından gözler Meclis'teki kanun düzenlemelerine çevrilmişti. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme tarihine ilişkin, "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" dedi.

"BENİ DOLDURAŞA MI GETİRİYORSUN?"

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir gazetecinin "Emeklilerin bayram ikramiyeleri ilgili düzenleme yapılır mı?" sorusuna "Tamam açıklandı, sen beni dolduruşa mı getirmek istiyorsun? 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıktı. Daha ne olacak?" yanıtını verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33'lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiyenin 27-28 Mart tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.