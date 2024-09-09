Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kılıçlı yemin'' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kılıçlı yemin'' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. Erdoğan, ''Her türlü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz'' dedi.

09.09.2024 19:21  Güncelleme: 19:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin zehir zemberek ifadeler kullandı. Erdoğan, "Her türlü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan Kabine sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ORDUMUZ ÜZERİNDEN SİYASİ HESAP GÖRÜLMESİNE İZİN VERMEYİZ

Teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Her türlü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de geçerlidir. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir.

Aktörler değişse de bu zarar kötü muhalefet olarak varlığını sürdürmektedir. Yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye çalışıyor. TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirasını atanlara kol kanat gerenlerin milletimiz gözünde bir kıymeti yok. Bu kışkırtıcı zihniyete izin vermeyeceğiz."

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Geçen sene İstanbulumuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. 56 milyon 700 kişiyi ülke olarak misafir ettik. Bu sene hedef 60 milyar dolarlık turizm hedefidir. Bölgemizde sıcak çatışmalara rağmen turizm sezonumuz iyi geçiyor. 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

"SİVİL ANAYASA İHTİYAÇTAN ÇOK BİR ZORUNLULUKTUR"

Eylül ayının ilk mesai günü adli yıl açılış törenimizi gerçekleştirdik. Yeni yasama yılıyla inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşması için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. 15 Temmuz destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. 28. dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir.

4 Eylül tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve heyetini resmi ziyaret kapsamında külliyemizde misafir ettik. Şubat ayındaki tarihi ziyaretimizin ardından sayın Sisi'nin ziyaretiyle Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri seviyeye taşıdık. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın diyalog içindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi için yürüttükleri arabuluculuk için Mısır makamlarına destek veriyoruz.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Dayanışma hattını tahkim etmemiz gerekiyor. İsrail hükümeti işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmeye çabalamaktadır. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın liderler seviyesinde toplanması ve kararlı tutumu ortaya koyması aciliyet arz ediyor.

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Eğitimde yaygın teknolojileri en iyi kullanan ülkeler arasındayız. Teknolojinin esiri olmayan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'de, Ramanallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. İsrail güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'le mücadelemize devam edeceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işleri suçların hesabını kesinlikle vereceğiz.

Önder mensupları ve İmam hatip camiasıyla buluşmanın bahtiyarlığını yaşadık. İmam Hatipli kardeşlerimle tekrar teşekkür ediyorum. Gölcük Necati Çelik yeni hastanesi ve TOKİ'nin inşaat ettiği konutlar ile 3 millet bahçemizin Kocaeli'nin 50 yıllık hayalini gerçekleştiren teleferikin de olduğu 149 kalem hizmetin açılışını yaptık. Bakanlıklarımızı, ilgili bakan arkadaşlarımızı, kurumlarımızı Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi tekrar tebrik ediyorum.

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

"EKONOMİMİZİN KIRILGANLIĞINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK"

Önceliğimiz vatandaşımızın derdine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olan sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. 31 Mart seçimlerinde seçim ekonomisi uygulamadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya imtina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Son üç ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik iyileşti. Cari açığı hızla düşürdük. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık.

"YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ"

150 miyar dolara ulaşan rezervlerimiz dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Konut piyasasını da yakından takip ediyoruz. Yeni sosyal konut projeleri geliştiriyoruz.

"ORTA VADELİ PROGRAMI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Geçen yıl uygulamaya başladığımız Orta Vadeli Programı daha da güçlendirdik. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak inşallah yine başaracağız."


Erdoğan\'dan Kabine sonrası \'\'kılıçlı yemin\'\' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Kara Harp Okulu, Politika, Güncel, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kılıçlı yemin'' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Kara kartal null: Mustafa Kemalin askerleriyiz 654 116 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT: Gündem değiştirmeyelim lütfen, artık vatan, millet, sakarya yı kimse yemiyoo. İlk seçimde gidicisin yaz bunu bi köşeye...(emekli) 286 101 Yanıtla
  • Eyup Kaya: 20 yıl önce Kürtçe şarkı dinliyemiyorduk şimdi antalya'da sonses dinliyorum sonuna kadar başkomutan r. t. erdoğan 94 253 Yanıtla
  • yüksel altun: Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz. ( geç bunları ) 232 75 Yanıtla
  • Metin Ersoy: tek başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal'in askerleriyiz 207 79 Yanıtla
  • Abdurrahman Bozan: reis dik dur yanındayız 86 195 Yanıtla
  • İbrahim Çiloğlu: Bu tarz söylemelere inanan var mı diyeceğim ama vardır. Bize porsiyonları küçültmek ve şükür, onlara ise ye kürküm ye kaldı. Yazlık kışlık saraylar inanılmaz son model araçlar ve tasarrufsuz bir îtibar. 200 46 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ordusuyla iyi geçinmelerin akıbeti ders olmalı. 81 33 Yanıtla
  • mustafa kanar: o askerler bugün hammasını askeri izleseydi çok büyük ödül alırlardı emin olun 74 28 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Bu degil.idam.bekliyoruz açıklama 43 22 Yanıtla
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