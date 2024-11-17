Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

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AK Parti'nin MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin damga vurduğu öğrenildi. "Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın kurmaylarına "İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" talimatını verdiği ortaya çıktı.

17.11.2024 12:47  Güncelleme: 13:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

SİYASET GÜNDEMİNİ HAREKETLENDİREN ZİRVE

MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.

MYK TOPLANTISINDA GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Kulislere göre Erdoğan görüşmenin ayrıntılarını AK Parti'nin MYK toplantısında anlattı. Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve 1 saat süren son görüşme oldu.

"ARAMIZDA TAM BİR MUTABAKAT VAR"

Erdoğan "Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI KONUSUNDA HASSAS OLUN"

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Hüseyin Kaplan:
    yeterki reisin koltuğu sağlam kalsın saraydan bir hiç olarak çıkmasın diye reis hertürlü ittifaka açık ittifakın adı koltuk sevdası söz konusu koltuksa reis hertürlü ittifaka hassasiyetle yaklaşır aman ha yeterki reis koltuğundan ve saraydan olmasın ecevit gibi altına yapıncaya kadar sımsıkı tutun o koltuğa reis sakın bırakma..... 47 5 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Hüseyin hertürlü ittifak derken dem partininin peşinde dört dönenler chp diye biliyorum 6 40 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    var bir sıkıntı demekki 26 4 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    az kaldı , bir başka çıkışla yerle bir olursunuz 21 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme götdogan 19 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bıçak kemiğe dayandı dimi recep:)) bittiniz, gitti koltuk recep:)) 17 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    DEM in PKK nın peşinde koşup, onlardan medet uman akp si ,MHP si CHP si bu millet bunları bir kenara yazıyor unutmayın. 14 2 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bize ne 8 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    apoyu çıkartma ittifakına döndürdünüz bravoo 8 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Seçimlere kadar bagçeliyi idare edin diyor yani 8 0 Yanıtla
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