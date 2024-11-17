Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.
MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.
Kulislere göre Erdoğan görüşmenin ayrıntılarını AK Parti'nin MYK toplantısında anlattı. Toplantının ana gündem maddesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ve 1 saat süren son görüşme oldu.
Erdoğan "Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Devlet Bey ile aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık" dedi.
Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun - Son Dakika
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