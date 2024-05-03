Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili ilk yorumu cuma namazı çıkışında yaptı. Erdoğan, ''Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

03.05.2024 14:31  Güncelleme: 14:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Çilehane Camii'ne geçti. Namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 8 yıl aranın ardından gerçekleşen görüşmeye dair ilk kez konuştu.

"İKTİDAR VE ANA MUHALEFET ARASINDA OLUMLU GELİŞME"

Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin, "Böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmesi iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde maalesef adımlar atılmadı. Adımların atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, İADEİZİYARET İDDİALARINI DOĞRULADI

Dün AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından AK Parti ve CHP'li kaynaklar görüşmenin son derece olumlu havada geçtiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyordu. Erdoğan'ın, "Özgür beye böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim." ifadeleri yeni bir görüşmenin olacağını kesinleştirmiş oldu.

"SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi.

Erdoğan\'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye\'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: 1 ekonomi düzelmeli 2 marketler başta olmak üzere tüm işletmeler fiyatları yarı yarıya indirmeli fiyat etiketi gelmeli 3 mülteciler geri gönderilmeli 4 trafik çilesi bitmeli 5 eğitime çok daha fazla önem verilmeli 22 1 Yanıtla
  • Hayri Dere: baba işi biliyorsun .. 15 3 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: siyaset böyle olmalı sağ sol dinci vs. düşman değil kardeş gibi olmalı beklenen bu 12 2 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: siyasetin dehası 10 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Yumurta dayanınca tabi... 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim - Son Dakika
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