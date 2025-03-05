Erdoğan\'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Politika

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK ömrünü tamamladı. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

PKK'NIN KOGREYİ TOPLAMASI BEKLENİYOR

Çağrının ardından ateşkes ilan eden PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, devletin tüm birimleri de hem provokasyonlara karşı hem de toplumu sabote edecek girişimlere karşı gereken tedbirleri alıyor.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: HERKES DİKKATLİ OLSUN

Provokasyon girişimleri olabileceği istihbaratı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da süreçle ilgili partililere yeni talimat geldi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" dedi. Provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLARA: TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi.

"İSRAİL VE İRAN RAHATSIZ"

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek "Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli" değerlendirmesini yaptı.