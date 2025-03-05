Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

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Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya feshetme çağrısının ardından PKK ateşkes ilan etmesi sonrası örgütün kongreyi toplaması bekleniyor. Terör örgütü cephesinde bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine uyarı geldi. MYK'da talimat veren Erdoğan, "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun" dedi. Erdoğan ayrıca bakanlardan da teyakkuz halinde olmalarını istedi.

05.03.2025 09:30
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK ömrünü tamamladı. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

PKK'NIN KOGREYİ TOPLAMASI BEKLENİYOR

Çağrının ardından ateşkes ilan eden PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, devletin tüm birimleri de hem provokasyonlara karşı hem de toplumu sabote edecek girişimlere karşı gereken tedbirleri alıyor.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: HERKES DİKKATLİ OLSUN

Provokasyon girişimleri olabileceği istihbaratı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da süreçle ilgili partililere yeni talimat geldi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" dedi. Provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

BAKANLARA: TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi.

"İSRAİL VE İRAN RAHATSIZ"

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek "Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan\'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Abdullah Öcalan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • osman şahin:
    BU ÜLKENİN BARIŞA HUZURA KARDEŞLİĞE HAK HUKUK ADALETE ÇOK İHTİYACI VAR KAN DÖKÜLMESİN GENÇLER ÖLMESİN ANNELER AĞLAMASIN OCAKLAR SÖNMESİN HERKES BU BARIŞ İÇİN SEFERBER OLSUN 53 15 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Apo'yu bırak diyolar ne zaman bırakacan. Yiyosa bıraksana... 38 23 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hani PKK bitmişti. bitmis bir hain grup ile neden anlaşma yaptınız ki 33 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    eyyy ak koyunlar cemaat sofileri neredennnn nereyeee alın size yeni Türkiye 28 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yok yawww 18 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ortada PKK kalmamış, yerine Suriye'de PYD diye başka bir terör örgütü kurulmuş. PYD ateşkes bizle ilgili değil diyor. Bunları vatandaş bile biliyor ama Ya Apo bunları kandırıyor, yada bunlar böyle saçma sapan bir müzakere başlatarak barış yaptık diye milleti kandıracak. Örgüt başı cezaevinde, örgüt üyeleri PYD'ye katılmış ve silahlı örgüt üyesi yok denecek kadar az olan bir PKK ile neden bir anlaşma yapılır. Kahrolsun PKK ve destekçileri, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Yüce Türk milleti. 5 0 Yanıtla
  • Cevdet Çelik:
    Adamın bir çok vazifesi var. Gitmeden gerçekleştirmesi gerekiyor. Diyarbakırı Ortadoğu nün yıldızı yapacaktı. Eyalet sistemi getirecekti ki BinAli zaten geçen mırıldandı "Belediyelere ekstralar.... " Enkaza hazır olun " 4 0 Yanıtla
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