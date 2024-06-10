Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'nda gençlerle buluştu ve sigara bağımlılığıyla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya ulaşmasının yasaklandığı yasa için gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurabileceğini belirtti.

10.06.2024 09:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Vahdettin Köşkü'nde, Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla buluştu. Erdoğan, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli sinyaller verdi.

SİGARAYA KARŞI YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Türkiye'de her yıl 85 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, sigaraya karşı yeni bir düzenleme geleceğinin sinyallerini verdi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith, Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlattı. Smith konuşmasında, tütün temelli hastalıkların bu yasayla azalabileceğini düşündüğünü aktardı.

"BİRLEŞİK KRALLIK İLE İRTİBAT KURARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek; gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" dedi. Müşerref Pervin Tuba Durgut ise konuyla ilgili olarak, "Bu yasayı adapte ederiz İnşallah efendim. 2009'dan sonra doğan çocuklar artık sigarayı ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak, çocukları korumak adına çok güzel bir kanun, biz bu konuyu çalışalım Sayın Cumhurbaşkanım." dedi. Erdoğan ise, "Çalışalım." şeklinde yanıt verdi.

"NARGİLEYLE MÜCADELEMİZ VAR"

Nargile kullanımına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çok popüler ve nargile içme olayında, bize de Mısır'dan geçme ve şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz meyveli nargile diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor. Buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar fakat mücadelemiz var başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Dünya, Sağlık, Toplum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Galatasaray 1905: ne kadar boş işlerin peşine düşüyorsunuz ülkenin okadar sorunları varki neyse 26 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: bir zevkimiz o vardı onuda al çok düşünürsün ya 11 8 Yanıtla
  • Süleyman Koçak: fabrikaları kapatın 15 1 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: çözüm sigara fabrikalarını kapatıp tütün ekimini yasaklamaktir. 14 1 Yanıtla
    serkan sezer: Zaten tütün kotalidir ekemezsin sigaralarda amarikanindir gemilerle getirilir güc yetmez amarika izin vermez pazar amarikanin elinde ülkede ne kadar fabrika arsa falan varsa amarika yada başka ülke kiralamistir 49 yıllığına çiftçi bu yüzden ekmeyi birakmistir getiren gemilerde bilin. Bakım kimin.... 3 1 Erol MARASLI: Tiryaki ne yapacak.sen yemek yemekten su içmekten vazgeöiyorsan tiryakide vazgecer. 3 1
  • Selim Kayisi: Önerimi duymuş reis. Sağ olsun, sonuna kadar destekçisiyim. Hatta sırf bu yasa sebebi ile bir kereliğine oy bile atabilirim kendisine. Ülkemizde hastaneye yatış yüzde 76 sağlık muayeneleri de yüzde 83 ü sigara ve sigara temelli rahatsızlıklar sebebi ile olmakta. kullanılan ilaçlar yanında bir sürü röntgen mr çekimleri ücretleri de cabası. sağlık sistemini tamamen yokuş aşağı süren ve bu sebeple devlete yüklü bir kayba uğratan bir şey sigara. 2 3 Yanıtla
    Nihat Salman: aldığı vergiler den fazlasıyla çıkarıyor zaten sigara içki olmazsa bu kadar vergiyi nerden alıcak acaba 3 1
  • Ergül Çiftçi: 50 yaştan sonra sigara alkol ve diğer zararları tüketenlere hastanelerde diğer hastalardan 10 kat daha fazla devlet harcamada bulunuyor bunu kimse unutmasın birazcık onları sağlığına kavuşturabilmek için 2 2 Yanıtla
  • Zafer özkel: yahu arkadaşım herkes esrar keş olmuş siz halen sigara ile ugrasıyorsunuz. ilk önce gençleri uyuşturucudan kurtarın derdiniz sigara olmuş herkes sigarayı bırakırsa memurun parasını nereden çıkaracaksınız 4 0 Yanıtla
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