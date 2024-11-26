Erdoğan\'dan teğmenler için talimat

Politika

Yusuf Tekin de dahil oldu: Özel ve İmamoğlu\'na sert tepki

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 teğmenin ordudan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

MSB 'DİSİPLİNSİZLİK' DİYOR

Teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma gerekçesinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı olmadığını, teğmenlerin törenden önce 7 kez reddedilmesine rağmen kılıçlı yemin ederek emir-komuta zincirini bozduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: ÇOK SERT GİTMEYİN

Ordudan ihraç edilmesi istenen teğmenlere ilişkin bugün yaşanan sıcak gelişme ise hükümete yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesinde yer verdiği iddialar oldu. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte katıldığı bir toplantıda aralarında geçen konuşmayı aktardı. Selvi'nin yazısına göre, Bakan Güler'in "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinden taviz veremeyiz" sözleri sonrası Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu'yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e dönerek, "Çok sert gitmeyin" diye talimat verdiğini aktardı.

KOMUTANLARI GÖREVDEN ALINDI

Mezuniyet töreninde görev alan Alay Komutan Yardımcısı, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanı hakkında da tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları gerekçesi disiplin soruşturması başlatılmıştı. Teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ. ise dün görevden alınmış, görevden alınan binbaşının veda mesajı ise dikkat çekmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Söz konusu mezuniyet törenine bizzat katılan ve harp okulu birincilerine plaketlerini bizzat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında konuya ilişkin "Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir" açıklamasında bulunmuştu.



