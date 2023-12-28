12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum

Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"nda konuştu. 12 şehit verdiğimiz Kuzey Irak'taki alçak saldırının yaşandığı üs bölgesindeki koşulların zorluklarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyon bölgemiz coğrafi ve iklim şartları bakımından çok zor. Teröristler bu zorluğu kullanarak ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar. Kalıcı üs bölgelerini hemen kurmak mümkün olmuyor. Ancak baharla birlikte yeni üs bölgelerimizi tamamlayacak, teröristleri ayak basamayacak hale getireceğiz" dedi.

"SON 3 GÜNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki muhtarlar toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Ülkemizin son 6-7 yılı terörle mücadele tarihimiz açısından en başarılı en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Son 3 günde de 59 teröristi gömdük. Teröristleri kendi inlerinde imha ediyoruz. Sınırlarımızda terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

12 şehit verdiğimiz üs bölgesindeki koşulların olumsuzluğu eleştirilere neden olmuştu.

"12 ŞEHİDİN ACISI MİLLETÇE HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLADI"

Elbette bu mücadelede zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Suriye'nin kuzeyindeki terör altyapısına ve elebaşlarına yönelik son derece başarılı operasyonlar icra ediliyor. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafineleri var. Hepsini vuruyoruz ve buralar günlerce yanıyor. Durmayacağız. Nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa işte onların bu tür kaynaklarını vurarak yok edeceğiz, yok ediyoruz. Teröristler de bertaraf oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için son terörist de tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar devam edeceğiz.

"BAHARLA BİRLİKTE ÜS BÖLGELERİMİZİN ALTYAPILARINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz. Birileri PKK ve uzantılarının ağzıyla güya bizi eleştiriyor. Halbuki terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar. Hiçbir ülkede kendi devletinin güvenlik stratejilerini değersizleştirmeye hatta çökertmeye çalışan muhalefet örneği yoktur. Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı marifet zanneden muhalefet bulamazsınız. Bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, terör örgütüne şaşı baktıklarını her vesileyle göstererek terörle mücadele gibi bir dertleri olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır."