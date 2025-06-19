250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel teşekkür

Haberin Videosunu İzleyin
250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Aliyev\'e özel teşekkür
19.06.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Aliyev\'e özel teşekkür
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve TOKİ ortaklığında Kahramanmaraş'ta yapılan 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu. Azerbaycan lideri Aliyev'e teşekkür eden Erdoğan, "İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Deprem zamanında ülkemizin imdadına ilk koşanlardan birinin Azerbaycan olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallemize katkıda bulunan 10 milyon kardeşimizi Aliyev'in şahsında yürekten selamlıyorum. Bugün burada bir millet iki devlet şiarının soyutlaşmasına yine tanıklık ediyoruz.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"RABBİM İZE BU ACIYI TEKRAR YAŞATMASIN"

İlham kardeşime ve heyetine Kahramanmaraşlılar adına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasında kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. 12 bin 796'sı Maraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabbim bize bu acıyı tekrar yaşatmasın diyorum.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"ÜLKEMİZİN İMDADINA İLK KOŞANLARDAN BİRİ CAN AZERBAYCAN"

Depremin ilk anından beri inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönle verdik. Süratle kendimizi toparladık. Ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı... Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, dualarıyla, gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız. İlham kardeşimin ve ailesinin de güçlü katkılarının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"AZERBAYCAN MAHALLEMİZ ADETA GURUR TABLOMUZ"

Azerbaycan mahallemiz adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle yeniden ayağa kalkıyor. Bu proje, burada ikamet edecek kardeşlerimiz için güvenli bir eser olacak. Sadece evlerin değil, parklarıyla bahçeleriyle öncü olacak bir yaşam alanı haline gelecek.

İnşallah yıl sonuna kadar kalan projelerimizi tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Atılan her adımda, çakılan her çivide Türk 'ün alın teri ve samimiyeti vardır. İşçisinden mühendisine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"MUHALEFET İÇ KAVGALARIYLA MEŞGULKEN BİZ KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ"

Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları kuruyoruz. Tarihi alanları asrına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimize açtığı yaraları sarma derdindeyiz. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz konutlar hızla artıyor. Muhalefet tamamen kendi iç kavgaları ile meşgulken biz konutlarımızı teslim etmeye devam ediyoruz.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"DEPREM BÖLGESİNE 2 TRİLYONU AŞAN YATIRIM YAPTIK"

2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Hükümet bu enkazın altından kalkamaz diyorlardı.

"ONLARIN UFKU ANCAK SANDIKLARI KADARDIR"

Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan, şimdi deprem bölgesinin yolunu bile hatırlamayanların ufku, ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince millet akıllarına bile gelmiyor. Koltuk mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzedelerin yoldaşı olacağız. Onlar yapamazsınız diyecek, biz de şehirlerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.

Erdoğan: Depremde ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı

"PUSULAMIZ ASLA MUHALEFET OLMADI"

Bizim pusulamız asla muhalefet olmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, bizler depremzede kardeşlerimize umut olacağız. Onlar engel çıkartacak, bir yol bulup engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar didişirken, biz tüm Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz."

"AZERBAYCAN HALKI, BU ACIYI KENDİ ACISI KABUL ETTİ"

Törende söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu açıklamalarda bulundu:

"6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden derhal sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.

"AZERBAYCAN HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır. Kahramanmaraşlılar bu depremde öz iradesini göstermişlerdir. Onların arkasında güçlü Türkiye ve güçlü lider Erdoğan vardır."

Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Azerbaycan, Politika, Gündem, Güncel, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sevinç Ak:
    Onlarca ülkeden yardıma koştular. Tek bir ülkeye yönelik sevicilik politikasına gerek yok. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovenya.. 7 1 Yanıtla
    azermammadov87:
    bunlardan hansı bir daş qoyub bina tikti ay nankor 0 0
  • OSMANLI TORUNU:
    bu adam israilide seviyor ve tanıyor 8 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    sordunmu israili neden sevdiğini reis 4 2 Yanıtla
  • erbilek06:
    admin bizim yorumlar neden yayınlanmadı 4 0 Yanıtla
  • erbilek06:
    İran savaşında İsrail'e ilk koşan Azerbaycan değildi onlar üçüncü sırada yarışı tamamladılar. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:10:09. #7.13#
SON DAKİKA: 250 bininci deprem konutu teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e özel teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.