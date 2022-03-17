Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1) - Son Dakika
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Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1)

17.03.2022 15:29
Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde 'AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin istişare ile kurulduğunu, gelecek Kasım ayında partinin 21'inci yaşını geride bırakacağını söyleyerek "Önümüze çıkan her engeli aşıyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Bu güne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, geçmişin hesabını verecek, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir; ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, Cumhur İttifakının geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir" diye konuştu.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DÜNYANIN 1 NUMARASI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en önemli köprülerinden biri olacağını kaydederek, "1915 Çanakkale Köprüsü kalkınma hamlemizin en önemli sembollerinden biri olacak. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Bunun anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu" dedi.'DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR GEÇİŞ SÜRECİNİN BEDELİ'Erdoğan, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptıklarını, Rize- Artvin'deki havalimanının açılışının yapılacağını bildirerek şöyle konuştu: "Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saate, 45 dakikada evinde. Bugünlere bizleri kavuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Döviz kurundaki, enflasyondaki, faizlerdeki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar, bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor, yap-işlet-devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor. 'Açıklayın' diyorlar. Öğren de gel. Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle; ama 10, 15, 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden; ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor."'BİZDE AYRIM YOK'Erdoğan, AK Parti hükumetinin ülkenin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerinin mührünü vurduğunu söyleyerek şunları dedi: "Bizde ayrım yok. Ne dedik? 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' dedik. Bazıları saf saf soruyor; 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' ya Allah'tan korkun. Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük, şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara; siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler. Çünkü onlar başka şeyle meşgul. Sağlıkta tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Bunu sadece otobanlarda yapmadık, hastanelerde de yaptık. Şu anda 19 şehir hastanesi var. Şimdi bunlarla iftihar ediyoruz. Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar, kulp takmaya başladılar. Bak sizin de eliniz ayağınız oralara düşer ha. Koronavirüste şehir hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu süreci kolay atlatamazdık. Bu hastanelerle biz bu süreci başarı ile atlattık. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarını biliriz. Şimdi ise modern, gayet lüks adalet saraylarını yaparak hakim, savcı daha rahat çalışsın diye adımlar atmışız. Bunu eleştiriyorlar."


Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1)
Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1)
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (1) - Son Dakika
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