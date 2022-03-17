Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2) - Son Dakika
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Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2)

17.03.2022 15:53
Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2)

'DÜZENLEME CHP MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATLATACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu anımsatarak, detayların açıklandığını söyledi.

'DÜZENLEME CHP MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATLATACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu anımsatarak, detayların açıklandığını söyledi. Erdoğan, "Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu parti milletvekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenlemeyle ittifaklar içinde yer alan partilerin, sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela  partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme de en çok CHP'li milletvekillerin işine yarayacaktır. Çünkü CHP, ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına peşkeş çekiyordu" dedi.

'CHP MİLLETVEKİLLERİ KALBEN DESTEKLEYECEKLER'Erdoğan, teklifle CHP'nin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağladığını belirterek, "Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla, sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlarlar. Ama gördüğünüz gibi biz seçim kanunundaki değişikliği çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık. Düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için komisyon ve genel kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum. Aslında siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında. Bunca yıldır hiçbir iş yapmadan, seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.'YUVARLAK MASA ETRAFINDA TOPLANMAKLA SİYASET OLMUYOR'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öyle Ahlatlıbel'de yuvarlak masa etrafında toplanmakla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor. Sonra çıkıyor kürsüye, bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş gibi anlatıyor. Daha masada nasıl oturacaklarına bile karar veremeyenlerin böylesine köklü reform düzenlemeleri düşünmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlıklarına, sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. Umuyorum ki 2023 seçimleri ülkemizin bu karikatür tipten kurtulmasına da vesile olacaktır."


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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: Döviz kuru, enflasyon, faizlerdeki dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleridir (2) - Son Dakika
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