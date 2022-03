Erdoğan: Enflasyonun sadece ülkemize mahsus olmadığı bir gerçek (2) - Son Dakika

'KUR KORUMALI HESAPLARDA BİRİKEN TUTAR 550 MİLYAR LİRA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, enerji sübvansiyonları için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullanıldığını, bu sene de elektrik ve doğal gazda çok daha yüksek sübvansiyonlarla vatandaşı korumayı sürdüreceklerini söyledi. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları da yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah sondaj gemilerimizi şimdi 5'e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah 4'üncü sondaj gemimizi alıyoruz. Böylece sondaj çalışmalarında çok daha güçlü bir hale gelmiş olacağız. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları da aynı şekilde mercek altına aldık ve gereken müdahaleleri yapıyoruz. Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Diğer yandan finansal istikrarı sağlamaya yönelik tedbirler aldık. Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı uygulamasına vatandaşımız büyük ilgi gösterdi ve bu sayede döviz kurlarındaki oynaklığı önemli ölçüde giderdi. Bu hesaplarda biriken tutar yaklaşık 550 milyar lirayı buldu. Bunun yüzde 58'i Merkez Bankası bünyesindeki dolar hesabından Türk lirası hesabına geçişlerden oluştu" dedi.

'BÖLGEMİZDEKİ KATLİAMLARI UZAKTAN SEYREDİYORLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen dönemde arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini söyleyerek, "Tabii tüm bunları yaparken mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Günlük sorunları çözerken geleceğimizi de koruyoruz. Geçtiğimiz yılı merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını program hedefi olan yüzde 3,5'un altında bir seviye olan yüzde 2,7'de tutmayı başardık" diye konuştu. Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan insanlık dramlarından örnekler veren Erdoğan, "İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Merak ediyorum, nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Hani, gereken desteği verdiler mi? Sadece bol bol nasihat veriyorlar. 'Ne yapıyorsun?' dediğinde bir şey yok, insani destek yok. Kurtarma adına atıkları bir adım yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Ne açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramı ne sahile vuran masum çocuk bedenlerinin utancı ne iffetiyle oynanan kadınların feryadı ne gözyaşlarını içlerine akıtan babaların mahcubiyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşları bugüne kadar harekete geçirmeye yetmedi. Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçecek zulmü durduracak, coğrafyamıza istikrar ve huzur getirecek hiçbir adım atılmadı" dedi. 'BAĞDAT'TA KÜTÜPHANELERİ YAKIP YIKAN HÜLAGÜ'DEN NE FARKI VAR?'Ukrayna krizinin, Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Mazlumları dinine, kökenine, dersinin rengine ayran zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Irkçılığın daniskası olan bu bakış açısı, insanlık adına utanç vericidir. Batı dünyasının toplumların bünyesini kanser hücresi gibi saran bu ırkçılık hastalığıyla artık yüzleşmesi şarttır. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da bakıyorsunuz, 'Filarmoni Orkestrası'nın şefi Putin'in arkadaşı, diye görevine son veriyorum'. Böyle saçmalık olur mu? Öbür tarafta bakıyorsunuz Dostoyevski'nin eserleri İtalya, Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu eserlere yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var? Aynı mantık" diye konuştu.'BÖYLE GİDERSE 5-10 MİLYONU BULMASI YAKIN'Türkiye olarak, Ukrayna'da yaşanan krizde ilk günden itibaren soğukkanlılığı elden bırakmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Karadeniz'de komşumuz olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden bir üzüntü duyuyoruz. Krizin çatışmaya evrilmemesi için çok çaba harcadık. Hala da harcıyoruz. Hem Sayın Zelenski ile hem Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde sorunların kaba güç yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. İstikrarsızlıkla boğuşan bölgemizin yeni krizleri, özellikle de ağır maliyetleri olacak bir savaşı kaldıramayacağını açıkça ifade ettik. Bugün 14 gününü geride bırakan çatışmalar maalesef her iki taraf için de ciddi insani kayıtlara ve durumlara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, böyle gitmesi halinde rakamın herhalde 5-10 milyonu bulması yakındır. Aralarında sivillerin de olduğu binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde, yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. Diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da en büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyaları ile hayata tutunmaya çalışan siviller bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatıyor. Savaşın, savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Kalbinde zerre kadar merhamet olan birisinin çocukların yüzlerine vuran o korkuyu o dehşeti görüp de hüzün duymaması mümkün değildir. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmek hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz." 'KALICI ATEŞKESE KAPI ARALAMALARINI ÜMİT EDİYORUM'Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde Türkiye'nin izlediği politikanın kıymetinin gün geçtikçe ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir topluyor. Telefon görüşmesi yaptığımız hemen her lider ülkemizin kararlı, dürüst, bölgesel barış ve istikrarı önceleyen tavrından sitayişle bahsediyor. İnşallah diplomasi trafiğimizi 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2'nci Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdüreceğiz. Yarın Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi diplomatik arenada tüm adımları atarken krizin hem vatandaşlarımız hem de Ukrayna halkı açısından yol açtığı sıkıntıları göz ardı etmiyoruz. Bugüne kadar toplam 13 bin vatandaşımızın tahliyesini veya sınırdan geçişini temin ettik" dedi. 'YARINLAR GÜZEL MÜJDELERLE BİZİ BEKLİYOR'Tüm dünyanın dikkatinin Türkiye'nin kuzeyindeki krize çevrildiği dönemde kendi hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Özellikle ekonomide yaşanan dalgalanmaların günlük hayatımızda yol açtığı sonuçların geçici olduğuna, yarınların nice güzel müjdeler ile birlikte bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Sadece buna inanmakla kalmıyor, gereken her türlü hazırlığı yapıyor, her türlü adımı atıyoruz. Milletimden sabırlı olmalarını, soğukkanlı davranmalarını, sağduyuyu elden bırakmamalarını, bize güvenmeye devam etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Ayrıca bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u misafir edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı aynı şekilde misafirimiz olacak. Pazar günü Yunanistan Başbakanı misafirimiz olacak. Kendileriyle bir öğle yemeği yiyeceğiz ve bu haftayı da bu şekilde yoğun olarak inşallah devam ettireceğiz. Tabi Antalya'daki forumda da birçok liderlerle dışişleri bakanları ile vesaire görüşmelerimiz olacak" dedi.