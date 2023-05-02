Avrupa'nın en büyük GES'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da açıldı! Yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyük GES'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da açıldı! Yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak

02.05.2023 21:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar'da hizmete giren Güneş Enerjisi Santrali'nin 1 milyar dolar yatırım bedelinin olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Karapınar'da hizmete giren Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış töreninde konuştu. Yatırımın toplam bedelinin 1 milyar dolar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

"YILLIK 2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda, 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralidir. Kalyon enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir.

"YÜZLERİ UMARIZ BİRAZ KIZARIR"

Birileri 'güneşten niçin enerji üretilmiyor', diyerek her şey gibi bu konuda da cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri, Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarız biraz kızarır. Tüm bu yatırımların şehrimize ve siz Konyalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına vesile olan tüm bakanlıklarımızı belediyelerimizi, firmalarımızı, çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ"

Sevgili Konyalılar tüm bu hizmetlerin ve yatırım hamlelerinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Onun için çok çalışacağız değil mi? Kapı kapı dolaşacağız değil mi? Çünkü, Bay Bay Kemal ve ortakları yapmaya değil, yıkmaya, kurmaya değil, bozmaya, teşvike değil, tehdit etmeye geldiklerini her fırsatta söylüyor. Ama ey Kandil, senin bayrağın yok. Senin ezanın yok. Senin vatanın yok. Senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kur'an'sız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir."

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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