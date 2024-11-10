Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhuriyete ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız eserlerdir. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık" dedi.

10.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 86. yılında Atatürk'ü anma programında konuştu. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intihalinin 86. yılında saygıyla yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum.

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her eylem Gazi Mustafa Kemal'e ihanettir. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurum, değer ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz.

"MAALESEF GAZİ'NİN VEFATIYLA BU FIRSATI KAÇIRDIK"

Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır. Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı bir zeminde tartışmak, alanında uzman bilim adamlarının işidir. Cumhuriyete ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız eserlerdir. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık.

"MİLLETİMİZ HER DÖNEM OYUNLARLA BOĞUŞMUŞTUR"

Bu kutlu yolda önümüze engeller çıkabiliyor, tuzaklar kurulabiliyor. Esasen Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem aynı gayeye hizmet eden oyunla boğuşmuştur. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasına, darbe girişimine envai çeşit tehditle yüzleştik. Allah'ın yardımı ve milletimizin güçlü desteğiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Kimin eserleriyle yaşadığını, kimin yerinde yeller estiğini en iyi sizler biliyorsunuz.

"40 YILLIK TERÖR OYUNUNU BOZACAĞIZ"

Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını hedef alan 40 yıllık terör oyununu bozacağız. Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız, terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracak operasyonlar devam edecek. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siyasi istikrarıyla devletimizle milletimiz arasındaki bağı 85 milyonun tek yürek atmasını temin edeceğiz. Ortak idealler ve kurallar etrafında sımsıkı kenetleneceğiz.

Erdoğan: Gazi\'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Politika, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Sk 06:
    Ayyaş diyordun huzuruna çıkarsın işte millet yemiyor artık bittiniz 135 51 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BU KADAR ZORMU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEMEK ,, 120 38 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    kolpacılar sizi 85 34 Yanıtla
  • Murat Şahin:
    Beraber Kantinde askerlik yapmadınız.. MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK diyeceksiniz 77 33 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk:
    Atam ne büyüksün ölünden bile korkuyorlar 70 21 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Türk halkı etrafına bakarak, Ortadoğu’ya bakarak bile Cumhuriyetin önemini ve bu değere sahip çıkmanın bu değeri yaşamanın mutluluğu huzuru içerisinde olmalı. Çöllerdekileri görüyoruz hepsi bencil . Filistin için bile tek kelime edemiyor korkarlar. Bize yardımseverliği kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyeti hediye ettiği için Atatürk’e minnettarız . Mekanı cennet olsun. Cumhuriyete gelecek nesillerimiz için sahip çıkmak zorundayız. 66 11 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bir insanın her lafı mı kirli olur. Her sözü samimiyetsizlik içinde. En sevindiğim şey de hiç bir zaman arkandan iyi konuşulup, seni hiç bir zaman iyi yad etmeyecekler. O dalga geçer gibi kullandığın şanlı "Gazi'' rütbesi Senin için söylenmeyecek olması senin için en büyük azap olacak... 49 20 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    chp li secmenin oylarini calmaya calisiyor. 52 13 Yanıtla
  • Ali Arat:
    cok haklisin sayin Baskanim. bu sozun takdire sayandir. Ulu Onder ATATURK keske 10 daha yasasaydi. ne fabrikalar ne yollar yapardi. ulkemiz saha kalkar dahada dusmezdi 34 6 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    evet cumhurbaşkanım .... 10 22 Yanıtla
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