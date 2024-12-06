Erdoğan\'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi

k K:

bir üst mahkemenin bir alt mahkemenin verdiği kararın tamamen Hukuksuz olduğunu yargılama makamlarının kanunları uygulamak için değil kanun dışı bir yargılama yaptıklarını kanıtlar. Türk Adaletine bak. Can mal güvenligimizi saglar diye hiç bir Mahkemeye ve kanuna güvenmeden ya?anak gerek.