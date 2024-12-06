Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TRT World Forum 2024 açılışında 'İsrail'le ticaret' nedeniyle protesto eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 9 Filistin aktivisti tahliye edildi. Protestocular, 'Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor' sloganı atmıştı. Erdoğan, protestoculara karşı 'siyonistlerin dili ağzı olma' şeklinde tepki göstermişti. Protestocuların tahliyesi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu gerçekleşti.

06.12.2024 19:11  Güncelleme: 19:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TRT World Forum 2024 açılışında yaptığı konuşma sırasında 'İsrail'le ticaret" nedeniyle protesto eden 9 genç, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 protestocunun tamamı, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'un açılış konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan iki protestocu "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganı atmıştı.

Erdoğan protestoculara, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" karşılığını vermişti.

Gençler çıkarıldıkları mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundantutuklanmıştı. Protestocuların avukatları önceki gün İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti.

Erdoğan\'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Cezaevi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ı Protesto Eden 9 Filistin Aktivisti Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • zurnaci samo Oner:
    tek adamların hepsinin sonu hüsran kadafi sadamı örnek almak lazım 21 29 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Vay terbiyesizler yüce ulu irduvan peygamber eleştirilirmi hiç bak bak bak 12 29 Yanıtla
  • Reis 13:
    aman aman padişah hiç eleştirilir mi. 23 18 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yiyorsa birakmasin 16 17 Yanıtla
  • Örge:
    Muhalefetin 3-5 paralı köpeği havlamış. Buradada sanki gökten kemik yağacak sanıyorlar. Şu yorumlara bak. Dünyada Filistin’e sahip çıkan tek Devlet Türkiye Tek Lider Erdoğandır. 5 15 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    gelişmiş Avrupa ülkelerinde ikinci bir lider yoktur parlamenter sistemi yaşayanlar bilir geçici itifakları yılını tamamlayamayan hükümetleri Tek adam lafını edenler seçim başarısı gösteremeyenler bir yerin saray olması için tapusunun bir aileye yada saltanata ait yapı olması gerekir yapılan hangi şeye iyi dediler ki 8 1 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İlk tutuklayan savcı ve hakimin gereğini kim yapacak şimdi 6 3 Yanıtla
  • k K:
    bir üst mahkemenin bir alt mahkemenin verdiği kararın tamamen Hukuksuz olduğunu yargılama makamlarının kanunları uygulamak için değil kanun dışı bir yargılama yaptıklarını kanıtlar. Türk Adaletine bak. Can mal güvenligimizi saglar diye hiç bir Mahkemeye ve kanuna güvenmeden ya?anak gerek. 3 1 Yanıtla
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