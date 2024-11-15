Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Beştepe'de gerçekleşen toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki iddialara cevaben gerçekleşen zirvede terörle mücadele, ABD seçimleri ve Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla sürecin devamında yaşananların masaya yatırıldığı öğrenildi.

15.11.2024 13:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK İDDİASI

MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrasında Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddia edilmişti.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt niteliğinde bir mesaj içeren toplantının 3 önemli gündem maddesi olduğu ortaya çıktı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

Beştepe'deki görüşmede masaya yatırılan ana başlığın terörle mücadele olduğu ve Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın artıların eksilerinin tartışıldığı öğrenildi.

ABD SEÇİMLERİ DE MASAYA YATIRILDI

Zirvede ele alınan bir diğer başlıksa Donald Trump'ın kazandığı ABD seçimleri oldu. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye yansımalarının neler olacağının masaya yatırıldığı toplantının üçüncü gündem maddesi ise Bahçeli'nin Öcalan çağrısı oldu.

ÖCALAN'A YÖNELİK ÇAĞRI DEĞERLENDİRİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve sürecin devamında yaşanan gelişmeler de Külliye'deki toplantıda ele alındı.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

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Son Dakika Politika Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İshak Klein:
    Hangi sürpriz zirve!.. koltuğumuzu nasıl koruruz zirvesi. Geç 94 58 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Koltuğumuz için neleri taviz verelim zirvesi… 78 45 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ülkenin 24 yıldır cozemediginiz hangi sorununu cozdunuz.Koltugu nasıl korurum dergi dışında derdiniz mi var 64 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gene erken seçim çıkmadı 44 16 Yanıtla
  • Cenk:
    Bakalım şimdi ne kiviracaklar.... 46 8 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Dümenler dönüyor 34 8 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    koltuk sevdası koltuklara yapışın ayrılmayın bunayana kadar hatta ölene kadar devam anamızı bellemeye 30 8 Yanıtla
  • selami inel:
    kankileri Öcalani çıkarma formülleridir 26 7 Yanıtla
  • McA !:
    Bu ikili ülkeyi bataklığa sürükleyen ihtiyarlar değil mi ? (Bundan 20 sene sonra bu şekilde anılacak ama ) 23 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ölmuyolarda 7 1 Yanıtla
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