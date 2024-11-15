Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK İDDİASI

MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrasında Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddia edilmişti.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt niteliğinde bir mesaj içeren toplantının 3 önemli gündem maddesi olduğu ortaya çıktı.

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

Beştepe'deki görüşmede masaya yatırılan ana başlığın terörle mücadele olduğu ve Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın artıların eksilerinin tartışıldığı öğrenildi.

ABD SEÇİMLERİ DE MASAYA YATIRILDI

Zirvede ele alınan bir diğer başlıksa Donald Trump'ın kazandığı ABD seçimleri oldu. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye yansımalarının neler olacağının masaya yatırıldığı toplantının üçüncü gündem maddesi ise Bahçeli'nin Öcalan çağrısı oldu.

ÖCALAN'A YÖNELİK ÇAĞRI DEĞERLENDİRİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve sürecin devamında yaşanan gelişmeler de Külliye'deki toplantıda ele alındı.