Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrasında Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddia edilmişti.
Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt niteliğinde bir mesaj içeren toplantının 3 önemli gündem maddesi olduğu ortaya çıktı.
Beştepe'deki görüşmede masaya yatırılan ana başlığın terörle mücadele olduğu ve Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın artıların eksilerinin tartışıldığı öğrenildi.
Zirvede ele alınan bir diğer başlıksa Donald Trump'ın kazandığı ABD seçimleri oldu. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye yansımalarının neler olacağının masaya yatırıldığı toplantının üçüncü gündem maddesi ise Bahçeli'nin Öcalan çağrısı oldu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve sürecin devamında yaşanan gelişmeler de Külliye'deki toplantıda ele alındı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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