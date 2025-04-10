Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hız kesmeden devam ederken bugün Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

13 yıl sonra ilk teması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor. Beştepe'de başlayan zirvede DEM Parti adına Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alıyor.

DEM HEYETİNDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

BULDAN: GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ

Pervin Buldan ise "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek.Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.