Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı. 13 yıl sonra gerçekleşen ilk temasın ardından DEM Parti'nin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

10.04.2025 13:12
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hız kesmeden devam ederken bugün Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

13 yıl sonra ilk teması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor. Beştepe'de başlayan zirvede DEM Parti adına Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alıyor.

DEM HEYETİNDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

BULDAN: GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ

Pervin Buldan ise "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek.Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.

Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
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Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic:
    kadeereee bakk. kadereee baakkk. kimleeeeeer kimlerlee.. demişti bir zamanlar 20 3 Yanıtla
  • Diyego Can:
    PKK lilarla görüşmeler başladı. 14 7 Yanıtla
  • Aa145394:
    demlenme başlamış... 12 7 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Yılan ve akreplerden medet umuluyor ne günlere kaldık Yarabbi ! Reis bunlara nasıl güveniyorsun ? 8 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aktröller ve bu adamın arkasından giden sürüler iyi bakın PKK ile kim işbirliği yapıyor?İyi bakın!yarın chpkk diye anırmayın!! 8 3 Yanıtla
  • Sezgin Berberoğlu:
    ülkücüyüm, osmanlı torunuyum diye övünenler.. iyi dem lenmeler.! 7 3 Yanıtla
  • ender3316:
    CHP ye bak sen kimle görüşüyor 1 2 Yanıtla
  • Can Dezen:
    ulkem adina sevindim terorsuz olsun 1 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    huseyin dalci degisen bir durum yok, dun neyse bugun de o. nedense bazilariniz fark edemiyor 0 0 Yanıtla
  • Satılmış Sert:
    Doğru birdir siz doğruda yanlış arıyorsunuz Herkesin ne olduğu hangi amaca hizmet ettiği bellidir vatan hainleri ile hiç bir pazarlık olması söz konusu bile olamaz sizin bu yaptığınıza pes etmek denir 0 0 Yanıtla
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