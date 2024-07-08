Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferleri sonrasında giydiği mavi ekoseli ceket adeta kendisiyle özdeşleşmişti. Halk arasında ''Kazandıran ceket'' olarak anılan ceketi geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel'de giymiş ve ''Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var'' demişti. O meşhur ceket bu defa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde görüldü.

08.07.2024 14:53  Güncelleme: 15:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giymesiyle ünlenen ve çok konuşulan mavi ekoseli ceketi bu defa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi. Sosyal medyada İmamoğlu'nun o fotoğrafının altına çok sayıda yorum geldi.

İMAMOĞLU'NUN CEKET TERCİHİ ÇOK KONUŞULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne'de Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katıldı. Partisinin genel başkanı olan Özgür Özel ile birlikte müsabakaları izleyen İmamoğlu'nun ceket tercihi ise çok konuşulmaya başlandı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi

"ŞANS GETİREN CEKET" ERDOĞAN İLE TANINMIŞTI

Kamuoyunda "Winner" ceketi (Kazandıran) olarak anılmaya başlanan ceket ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde görülmüş, Erdoğan'ın seçim zaferlerini ilan ederken üzerinde olan ceket için "Şans getiriyor" yorumları yapılmıştı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM NE OLMUŞ YANİ?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde elde ettiği başarının ardından benzer bir ceketi tercih edince çok konuşulmaya başlanmıştı. Özel ise konuya ilişkin, "Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'Winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Erdoğan ve Özel'in ardından benzer bir ceketin İmamoğlu tarafından da tercih edilmesi sosyal medyada çok konuşuldu. İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafın altına "Rakipsiz winner ceketinin yeni sahibi", "Sizde mi?", "Bu ceketin sırrı nedir Ekrem bey?", "Bu ceket olmadan siyaset yapılamıyor sanırım" gibi çok sayıda yorum geldi.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi
Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel\'den sonra İmamoğlu da giydi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Aziz Bey: Bir söz vardı : taklitler asıllarını yaşatır... 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Muhalefetin tek amacı var oda iktidar olmamak görev budur. 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yaşlı, dede ceketi bu. Bırakın sadece o giyseydi. 2 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Bu haber daha önce çıkmadı mı? 1 0 Yanıtla

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