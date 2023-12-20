 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini söylemesi sonrası İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismaloğlu isimlerini şimdilik rafa kaldırdı.

20.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 16:45
Abone Ol

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde AK Parti'de, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'nin yönettiği büyükşehirlerde gösterilecek adaylar konusunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerinin belediye başkan adayı olarak gösterilemeyeceğini açıklamasının ardından, İstanbul için adı geçen İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı.

ANKET ÇALIŞMALARINDAN SONRA ERDOĞAN ADAYI AÇIKLAYACAK

AK Parti'de tüm gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday gösterileceğine çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta mutlaka almak istediklerini ifade ettiği İstanbul için temayül yoklamalarında Murat Kurum, Tevfik Göksu, Erkan Kandemir ve Adil Karaismailoğlu gibi isimlerin öne çıktığı öğrenildi. İBB için adı geçen isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulurken, yapılacak çapraz anket çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ay sonuna kadar nihai kararını vererek adayı duyuracak.

"VEKİL" OLMALARI İBB ADAYLIĞI İHTİMALİNİ RAFA KALDIRDI

Ancak bu noktada Erdoğan'ın, "Çok özel bir durum yaşanmadıkça vekillerden aday gösterilmeyeceğini" söylemesi kulisleri hareketlendirdi. Bu gelişme üzerine İstanbul için adı geçen Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu'nun aday olma ihtimali şimdilik rafa kalkmış oldu.

ERDOĞAN İÇİN İSTANBUL'UN YERİ AYRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan için İstanbul'un yerinin çok farklı olduğu herkes tarafından biliniyor. Her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği megakenti yeniden kazanmak istediklerini ifade eden Erdoğan, en doğru adayı belirlemek için deyim yerindeyse kılı kırk yarıyor.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada İstanbul için parolalarının "Yeniden İstanbul" olacağını belirterek "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor" demişti.

Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu\'nun isimleri rafa kalktı
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, İstanbul, Ankara, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı - Son Dakika


16:38
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık

Son Dakika
16:38 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Kayserispor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:19 Gergerlioğlu, Bakan Şimşek'i Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement