Erdoğan'ın ardından Fatih Erbakan da cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı

Haberler.com/ ÖZEL HABER - 2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" şeklindeki açıklaması siyaset arenasını hareketlendirdi. Bu açıklama sonrası gözler henüz cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen 6'lı masadaki liderlere çevrilmişken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan sürpriz bir hamle geldi.

"SEÇİMLERE KENDİ İSMİMİZLE GİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8) 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çırağan Sarayı'nda program düzenlenen program sonrası Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a açıklamalarda bulunan Erbakan, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna "Cumhur İttifakı ile herhangi bir temasımız yok. Biz, seçimlere kendi ismimizle girmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olarak da kendi adayımızı çıkarmak istiyoruz. Böyle bir durumda Yeniden Refah Partisi'nin adayının da bizim olmamız gayet doğal" yanıtını verdi.

Av. Bedia Teymur - Fatih Erbakan

"TEŞKİLATLARIMIZ ADAY OLMAMI İSTİYOR"

Erbakan'ın bu açıklaması sonrası yeniden söze giren Av. Bedia Teymur, "O zaman buradan Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan'dır diyebilir miyiz?" şeklinde bir soru daha yöneltti. Mevcut konjonktürde gidişatın onu gösterdiğini ifade eden Erbakan "Ama siyasette hiçbir şey yüzde yüz değil. Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir süre. Şu andaki şartlar içerisinde seçimlere kendi amblemimizle planlıyoruz, istiyoruz. Seçmen de teşkilatlarımız da üyelerimiz de bizi destekleyenler de bunu istiyorlar. Böyle bir durumda parlamento seçimine giriyoruz ama cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz demek uygun bir yaklaşım değil. Cumhurbaşkanı adayı çıkarılacaksa bunun da partinin genel başkanı olması son derece doğal. Şu andaki planımız bu şekilde olması" ifadelerini kullandı.