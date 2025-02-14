Erdoğan\'ın erken seçime kapıları kapatması sonrası Özgür Özel\'den ilk yorum

Politika

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin erken seçim taleplerine kapıları kapatması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir sorsun, sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan'ı sokağa çıkmaya, seçmene sormaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan'ın 'Erken seçim yok' sözlerine tepki gösteren Özel, "Sayın Erdoğan, 'Ülkenin böyle bir talebi, sorunu yok ki' demiş. Herhalde geldiği ülkeleri kastediyor. Malezya'da falan yok herhalde. Bizim burada var. Aramıza hoş geldi" dedi.

"SEÇMENE SORMAYA DAVET EDİYORUM"

Açıklamasının devamında "Bir sorsun, sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan'ı sokağa çıkmaya, seçmene sormaya davet ediyorum" diyen Özel, "Hazır sorulmuşu var. Hepimizin abonesi olduğu, tüm partilere giden anketler var. Bir baksın bakalım 31 Mart'ta yüzde 30'larda, 25'lerde olan erken seçim talebi şimdi nerelere tırmanmış. 65 gösteren var, 70 gösteren var" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKSIN BİR BAKALIM"

Özel ayrıca açıklamasında "Sayın Erdoğan 'Milletin erken seçim talebi yok' diyorsa, onu inip bir de pazarda ateş pahası etiketlerle muhatap emekliye sorsun. Çıksın gitsin, kasabın önünden geçemeyen asgari ücretliye sorsun. Ya da gitsin böyle veresiye defterlerini tahsil edemeyen esnafa sorsun. Ürettiği ürünü maliyetinin altında fiyatına satın aldığı çay üreticisine, fındık üreticisine, fıstık üreticisine sorsun. Sokağa çıksın bir bakalım. Sıcak salondan çıksın" sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçimde seçim, seçimde seçim' diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. AK Parti teşkilatı, genel başkanı ve adayı ile yarın seçim olacak gibi hazırlık yapıyor. Bunu gündemde bulundurmak, kaşımak kesinlikle bizim planımızda, programımızda yok" ifadelerini kullandı.