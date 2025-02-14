Erdoğan'ın erken seçime kapıları kapatması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın erken seçime kapıları kapatması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Erken seçim yok' açıklamasına yanıt verdi. Özel, Erdoğan'ı sokağa çıkmaya ve seçmene sormaya davet etti. Anketlerin erken seçim talebini yüzde 65-70 gösterdiğini belirten Özel, Erdoğan'ın pazarda emeklilere, kasabın önünden geçemeyen asgari ücretlilere ve veresiye defterlerini tahsil edemeyen esnafa sorarak, halkın gerçek durumunu görmesini istedi.

14.02.2025 17:39  Güncelleme: 18:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin erken seçim taleplerine kapıları kapatması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir sorsun, sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan'ı sokağa çıkmaya, seçmene sormaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan'ın 'Erken seçim yok' sözlerine tepki gösteren Özel, "Sayın Erdoğan, 'Ülkenin böyle bir talebi, sorunu yok ki' demiş. Herhalde geldiği ülkeleri kastediyor. Malezya'da falan yok herhalde. Bizim burada var. Aramıza hoş geldi" dedi.

"SEÇMENE SORMAYA DAVET EDİYORUM"

Açıklamasının devamında "Bir sorsun, sokağa çıksın bakalım. Salon seven, sıcak seven Erdoğan'ı sokağa çıkmaya, seçmene sormaya davet ediyorum" diyen Özel, "Hazır sorulmuşu var. Hepimizin abonesi olduğu, tüm partilere giden anketler var. Bir baksın bakalım 31 Mart'ta yüzde 30'larda, 25'lerde olan erken seçim talebi şimdi nerelere tırmanmış. 65 gösteren var, 70 gösteren var" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKSIN BİR BAKALIM"

Özel ayrıca açıklamasında "Sayın Erdoğan 'Milletin erken seçim talebi yok' diyorsa, onu inip bir de pazarda ateş pahası etiketlerle muhatap emekliye sorsun. Çıksın gitsin, kasabın önünden geçemeyen asgari ücretliye sorsun. Ya da gitsin böyle veresiye defterlerini tahsil edemeyen esnafa sorsun. Ürettiği ürünü maliyetinin altında fiyatına satın aldığı çay üreticisine, fındık üreticisine, fıstık üreticisine sorsun. Sokağa çıksın bir bakalım. Sıcak salondan çıksın" sözlerini sarf etti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçimde seçim, seçimde seçim' diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki. AK Parti teşkilatı, genel başkanı ve adayı ile yarın seçim olacak gibi hazırlık yapıyor. Bunu gündemde bulundurmak, kaşımak kesinlikle bizim planımızda, programımızda yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'ın erken seçime kapıları kapatması sonrası Özgür Özel\'den ilk yorum

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın erken seçime kapıları kapatması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mert Kartal:
    Erken secim denince ödleri kopuyor. 47 70 Yanıtla
  • Neowise Wise:
    chp gelse napacak? emekli aylıklarını 100000 bin liraya mı çıkaracak? emekçi yine sayenizde aç gezecek. önce zihniyetin değişmesi lazım. 75 32 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Belediye yi ele geçirir gecirmez acilen Suya yüzde binyüz zam getiren Özgür Özel kes sesini artık. Çırpındıkça batıyor bu yüzsüz çhp :)) 77 29 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    25 yıldır aynı nakarat, Yok erken seçim yok korkmayın yok bu sefer kazanacağız, yenilen pehlivan dahi güreşe doydu sız bu yalanlara doymadız 50 13 Yanıtla
  • ayetullah tan:
    her ne kadar CHP yi sevmesemde bu din tüccarlarından bu 40 haramilerden bu yahudi dostlarından daha iyi daha liyakatlı olacağından şüphem yok 24 25 Yanıtla
  • Yüksel Aslan:
    siz gelirseniz olanı da siz çalarsanız her seçim vatandaşa kazık yaglı gardaş hayatımızdan memnunuz 27 20 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Ülke umurlarında bile değil. Sürekli ülkeyi geriyorsunuz. Eğer ülkeyi düşünüyorsanız, belediyeler Enflasyonla mücadeleye destek versin. 25 18 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    özgür Özel sen ne zaman CHP nin gerçek Lider'i olursan o zaman erken seçim olsun 28 8 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    sokağa ne yüzle çıkacak 17 18 Yanıtla
  • cemal köse:
    Akışına bırakın yahu. Nede olsa son seneleri. Bir daha aday olamayacak. 14 14 Yanıtla
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