Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

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Muş'ta düzenlenen "Malazgirt Zaferi" programında kriz yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından fotoğraf çekimi için davet edilen kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı. Önceki gün Selçuklu Mezarlığı'nda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tepki çekmişti.

26.08.2024 21:22
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Muş'ta gerçekleştirilen "Malazgirt Zaferi" programında ilginç anlar yaşandı. Programın sonunda protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye çağırıldı. Ancak kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı.

MALAZGİRT ZAFERİ PROGRAMINDA PROTOKOL KRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı'ınn Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlediği "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katıldı. Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi.

Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

Kabine üyeleri ile AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da sahneye çağırılanlar arasında yer aldı.

KUVVET KOMUTANLARI FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra diğer kuvvet komutanları da ismi okunmalarına rağmen sahneye çıkmadı. Kuvvet komutanlarının ardından ismi okunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sahneye çıktı.

Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

Önceki gün Selçuklu Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katılmıştı. Kadıoğlu ve Tatlıoğlu, Yapıcıoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer aldıkları için tepki çekmişti.

Erdoğan\'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Çelikk: Helal olsun Komutanlar 69 50 Yanıtla
  • Ersin Kalender: ne olursa olsun rte baskomutandır yanlış yaptılar yarın öbürgün sırası ile emekliye sevkedilirler :) 50 48 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: doğru olanı yapmışlar 48 40 Yanıtla
  • Emrullah Kaya: Kuvvet Komutanları ayıp etmişler,derhal görevden alınmalıdırlar. Aksi takdirde Türkiye'de hâlâ askerin vesayetinin devam ettiği düşünülür. Bu da yakışmaz ve yanlış olur. 33 37 Yanıtla
  • Beykozlu: Nerde o eski komutanlar 42 24 Yanıtla
  • Tutku Eu: bu askerlerin adam olacagi YOK!!! 24 38 Yanıtla
  • Yelloz Kız: ömrümüz bitti siz bitmediniz 31 23 Yanıtla
  • Sezo runay: Helall komutanlar 26 18 Yanıtla
  • Orçun Ayana: dengelerin değiştiğini fark etmeye başladılar 22 18 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Başkomutan varken altlara gerek yok. Kriz olacak bir durumda yok. 14 24 Yanıtla
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