Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın - Son Dakika
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Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın

05.06.2022 18:34
Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin düzenlediği 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapalı oturumunda milletvekillerine verdiği talimat ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa oy verecek 6 milyon gence özel olarak ilgi gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

AK Parti, 2 yıl aradan sonra Kızılcahamam ilçesinde kampa girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan kamp, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona verdi.

SEÇİM SÜRECİ KONUŞULDU

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve bakanlar halı saha maçında stres atsa da uzun uzun seçim süreci tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantılarına eksiksiz olarak katılan vekiller, önerilerini sundu.

ERDOĞAN'DAN SEÇİM TALİMATI

Kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milletvekillerine yönelik verilen bir talimat da kulislere sızdı. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde ilk defa oy verecek 6 milyon genç seçmene özel olarak ulaşılmasını istediği öne sürüldü.

KONUŞMASINDA DA BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasında da ilk defa oy verecek genç seçmenlerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: "Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun. "

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