Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin borçlarının tahsil edilmesi talimatı sonrasında harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi sıraladı. Bakan Işıkhan bu belediyelerin sırasıyla; 5,7 milyar TL ile Ankara, 5,3 milyar TL ile İzmir, 3,3 milyar TL ile İstanbul, 3 milyar TL ile Adana ve 1,8 milyar TL ile Şişli ilçe belediyesi olduğunu söyledi.

25.07.2024 15:50  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için zam çağrısı yapan muhalefeti belediyelerdeki borçlar üzerinden eleştirerek "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Öyle 25 kuruşa simit yok" demişti.

TOPLAM BORÇ 100 MİLYAR TL'YE YAKIN

Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin toplam SGK borç tutarının 100 milyar TL'ye yakın olduğunu duyururken en borçlu 5 belediyeyi de sıraladı.

Bakan Işıkhan "SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

ANKARA'DA 5 MİLYAR 751 MİLYON LİRALIK BORÇ

Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait. SGK'ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL'dir. Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır.

Dolayısıyla 'Seçim oldu" diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir.Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamızgerekiyor."

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
Erdoğan\'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Vedat Işıkhan, İstanbul, Ankara, Şişli, Adana, İzmir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ercan Karatas: Eeee sizin bıraktığınız borçlar yokmu :) 170 58 Yanıtla
    Selami Karagülle: Ankara belediyesi de İstanbul belediyesi de İzmir belediyesi de daha önceden gene sizdeydi ne geçmiş dönem borcundan bahsediyorsun sen 88 75 Harun Çelik: Asıl soru şu 99 dan beri neden ödenmemiş ? 121 18 yavuz d: selami sakin ol sampiyon hizini alamamissin izmiride katmissin 42 12 yavuz d: yorumlara bak sanirsin belediye baskanlari bunlar siz sade vatandas degilmisiniz ya sizene devlet bldy borcunu istiyor 24 14 Selami Karagülle: Yavuz d: Haberi iyi oku borçlu belediyelerin içinde İzmir ikinci sırada 5.3 milyar TL ile 1 0
  • caps lock: Ya harbiden çok komiksiniz. 73 16 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Bunlara inanan oluyormu acaba cidden merak ettim 59 29 Yanıtla
  • Murat Karadoğan: Malatya belediyesinin 17 milyar TL borcu var 41 14 Yanıtla
  • Tazmanya: 30 sene odenmeyenler ne olucak 44 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 17:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement