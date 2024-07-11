Erdoğan\'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD\'li 28 siyasetçiden Blinken\'a şikayet mektubu

Politika

NATO Liderler Zirvesi için heyetle birlikte ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ABD'li bazı siyasetçiler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir şikayet mektubu yazdı.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN SKANDAL MEKTUP

Hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden 28 kongre üyesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Blinken'a şikayet ettikleri skandal mektupta İsrail'e yönelik sert tavrını ve Hamas'a verilen desteği gündeme getirdikleri öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E YÖNELİK TUTUMU RAHATSIZ EDİCİ"

Mektupta şu ifadeler kullanıldı; "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik artan düşmanlığı ve kışkırtıcı söylemleriyle ilgili ciddi endişelerimizi dile getirmek üzere yazıyoruz. Müttefikler temel politika konularında anlaşmazlık yaşayabilir ve çoğu zaman da yaşarlar; ancak Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumu son derece rahatsız edicidir ve özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz küresel mücadeleye zarar vermektedir. Dünyanın dört bir yanında demokrasi saldırı altındayken, bu şeytani, otoriter güçlerle mücadele eden müttefiklerimizi korumalıyız.

"HAMAS'IN YÜCELTİLMESİ İLİŞKİLERİ ZORA SOKUYOR"

Türk hükümetinin Hamas'la dayanışma içinde olduğunu açıklaması ve Amerika'nın Orta Doğu'daki kilit demokratik müttefiklerinden birine karşı eylemleri dikkat gerektirmektedir. Eğer bu eğilim devam ederse, ABD'nin Türkiye ile ortaklığını yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Erdoğan'ın zararlı, anti-demokratik politikaları desteklemesi ve Hamas'ı yüceltmesi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi zora sokmaktadır. NATO'nun birliğini korumak çok önemlidir, ancak Erdoğan'ın İsrail'e yönelik son eylem ve açıklamaları göz ardı edilemez."