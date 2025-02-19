Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayı için başlatılan "şaibe" soruşturmasına dair "Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz.
Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısının ardından Meclis koridorunda sürpriz bir soru yöneltildi. Bir muhabirin yönelttiği "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi. Ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya?" sorusunu yanıtsız bırakan Erdoğan, kurmaylarıyla koridorda yürümeye devam ederken el hareketi dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (27)