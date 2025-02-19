Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Geniş Video İzle

AK Parti Grup Toplantısının ardından Meclis koridorlarında mikrofon uzatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir muhabirin "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi. Ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Erdoğan'ın yürüyüşü sırasında eliyle yaptığı hareket de dikkat çekti.

19.02.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEBELENDİKLERİ KUYUYA BİZİ DE ÇEKMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayı için başlatılan "şaibe" soruşturmasına dair "Biz şeffaflığın dürüstlüğün ve seçmen iradesinin özgürce tecelli etmesinden yanayız. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanlarının içinde debelendikleri kuyuya bizi de çekmesine müsaade etmeyeceğiz.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN HESAP GÖRME YANLIŞINA DÜŞMESİNLER"

Kapanmamış hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıda, bizi dahil etmeye kalkmasınlar. Gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısının ardından Meclis koridorunda sürpriz bir soru yöneltildi. Bir muhabirin yönelttiği "Ekrem İmamoğlu sizinle yarışmak istediğini söyledi. Ne dersiniz Ekrem Bey ile yarışmaya?" sorusunu yanıtsız bırakan Erdoğan, kurmaylarıyla koridorda yürümeye devam ederken el hareketi dikkat çekti.

Erdoğan\'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sk 06:
    yıllarca verildi ne oldu artık oy yok İmamoğlu yanındayız sonuna kadar 1742 425 Yanıtla
  • Can dostum:
    İmamoğlu Gümbür Gümbür Geliyor.. 1143 213 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKE MAHFOLDU BU SAATTEN SONRA PADİŞAHIMIZ HALKDAN DESTEGİ ZOR ALIR 652 108 Yanıtla
  • Can dostum:
    Reis Emeklilik Zamanın Geldi Biraz Dinlen Gençlere Yol Aç 328 86 Yanıtla
  • Murat Ozdemir:
    Yürüyemiyorsun Recep kendinde bittin ülkeyide bitirdin tek karın birinci derecedeki akrabalarını milyar dolarlık Akp li uyanıkları milyon dolarlık yaptın ama ahiretini yaktın 206 85 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    İnönü misali son seçimin olacak keşke yıllar önce bıraksaydın halkın gönlünde özel bir yerin olabilirdi ama sen bunu son 10 yılda yerle yeksan ettin. "Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı muhalefetin acımasızca saldırması değil yandaşlarının aptalca savunması verir." 173 77 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    kıymetlimisssssss reisimissssss önümüzdeki seçimlerde astala vista bebişimmiisss 122 115 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    sorduğun da soru muhabir yarışmak istemediği için yargılanıyor zaten 92 35 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Sözde zamanın mazlumları şimdinin zalimleri olmuş.hedef 2028 84 23 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Sen bir elini eteğini çek artık bak ayakta duramıyorsun. Çekil köşene emine ile sabah akşam evinde ye manda yoğurdunu. Şiirler okuyun birbirinize. Şiir gibi bir hayat yaşayın. 86 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.