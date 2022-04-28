Erdoğan'ın ziyareti öncesi Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a ziyareti öncesi Cidde'deki bir caddeye Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da karşılama hazırlıkları tamamlandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın iki gün sürecek resmi ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. - CİDDE