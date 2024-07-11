Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, aksi halde bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir
NATO Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar gelmeye devam ediyor. Erdoğan "İsrail çatışmaları durdurmalı. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.
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11.07.2024 14:54:28. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: İsrail çatışmaları durdurmalı, aksi halde bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
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