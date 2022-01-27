Erdoğan: İstanbul, 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batılı kredi değerlendirme kuruluşlarının İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini finansal sıkıntılar sebebiyle riskli kategorisine aldığını belirterek, "Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi, adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya köşkünde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kar yağışları sonucu yollarda yaşanan trafik sıkıntısına ilişkin değerlendirme yaptı. Kar yağışını asla bir felaket olarak telakki etmediğini bildiren Erdoğan, "Zira kuraklıkların ülkemizde ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği ve birçok yerlerde bitki, meyve, sebze gibi sıkıntıları artık geride bıraktık. Tüm tarımda yaşanan sıkıntılar ortada, hep yağmur yağmur diye bekledik. Şimdiyse kar yağışı gelince farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Kar yağışını engellemek elimizde değil ama karın sebep olduğu, özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZU KADERİNE TERK EDEMEYİZ'İdareyi elinde bulunduran kişilerin tüm tedbirleri almak durumunda olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da Belediye Başkanlığı yapmış bir insanım. İstanbul'un neresinde ne var, sıkıntıları nedir, nasıl giderilir onları da bilen birisiyim. Eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu, sorumluları vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı, bunları ekranlarda izledik. Üstelik daha önceki yıllardan bir noktada daha az bir kar yağışı söz konusuydu. Buna rağmen İstanbul'da bu sorunun gereken tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken bütün tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde şu anda İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz."Belediyelere aktarılan kaynaklarla ilgili yalan ifadelerde bulunulduğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığı'ndan veya Plan Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunur, teknik incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödenme süreçleri de bellidir. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? 'Engelleniyoruz' söyledikleri şey bu. Burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana ağaşı yukarı iki kat artırılmıştır. AK Parti 'ye, MHP 'ye ve diğer partilere mensup belediyelere yapılan artış aynı orandadır" dedi.'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1994'E GERİ DÖNMÜŞTÜR'

İstanbul'da Belediye'nin öz gelirlerinin yok edildiğine işaret eden Erdoğan, "Giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen parayla karşılanmaya çalışılmıştır. Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış belediye hızla borç batağına saplanmıştır. Bilindiği gibi Batılı kredi değerlendirme kuruluşları CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini finansal sıkıntılar sebebiyle riskli kategorisine almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.