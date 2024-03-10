Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de düzenlenen seçim mitinginde CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu kastederek "Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var." dedi.

10.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçim sürecinde İzmir'deki mitingde konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP yönetimini eleştirerek "CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu?" diye sordu. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu da isim vermeden "Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİNE ATATÜRK MASKESİ TAKIP YAN GELİP YATTILAR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün ama durmayacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler... 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. 1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı. İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.

Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor

"BU GENEL BAŞKANA GELEN GİDEN POSTA KOYUYOR"

CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?

Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor

"MUHALEFET DEĞİŞİMİN DIŞINDA KALDI"

Milletimiz her alanda değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendisini milletin üstünde görüyor ve tepeden bakıyorlardı. 31 Mart'a hazırlanıyorsunuz, biliyorum. Sandıkları gümbür gümbür patlatacaksınız. Kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Bugün de terör örgütü uzantılarıyla kent uzlaşısı altında gizli saklı iş çeviriyorlar. Tuğla üstüne tuğla koydukları bir hayırlı işlerini göremedik. Şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliği görüyorsunuz. İzmir buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehir buna layık mı?

Bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Bu şaşkınlar herkese ayar vermeye, herkesi kendilerine tabii etmeye çalışıyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Ülke bunların eline kalsa hangi facialarla karşılaşacağını mayıs ayından beri görüyoruz.

Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor

"MİTİNGE KATILIM SAYISI 100 BİN"

Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim. Ne kadar? 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı."

Erdoğan\'dan Özel ve İmamoğlu\'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor

İzmir, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat D.: İzmir Atatürkçüdür öylede kalacak. Türkiyenin son kalesi olmaya devam edecek. Ne Mutlu Türküm diyene???????? 48 32 Yanıtla
  • Emin babuç: Saol reis bugunde karnimiz doydu ohh 39 13 Yanıtla
  • Semih Yetkin: ne mutlu müslümanım diyene yeniden refah partisinin istediği belediye başkanlıklarını verin fazla birşey istemiyoruz zaten geri kalanında akp adaylarını destekleyelim hepimiz kazanalım beraber kazanalım dem chp kazanmasın 5 31 Yanıtla
  • Necati Kaya: Ne mutlu Türküm diyene. 22 6
  • Selami Karagülle: Reis hizmet diyor sen kalkmış izmir atatürkçü dür kalefalan ne alaka 10 4
  • İsveç İslam Federasyonu Başkanlığına Tahir Akan yeniden seçildi
    15:37 İsveç İslam Federasyonu Başkanlığına Tahir Akan yeniden seçildi

    İsveç İslam Federasyonu'nun başkanlığına Türk asıllı Tahir Akan, yeniden seçildi. Seçime farklı ülkelerden 50 delege katıldı ve Akan, oyların tamamını alarak göreve devam ettiğini açıkladı. Akan, İslamofobiyle mücadeleye devam edeceklerini ve İsveç Kilise Birliği ile yakın çalıştıklarını belirtti.

  • AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Pankartlarına Saldırı
    15:33 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Pankartlarına Saldırı

    Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara yapıştırılan pankartlarına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

  • AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
    15:29 AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

    AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

  • Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
    15:27 Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

    Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.

  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı
    15:27 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

  • AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu
    15:24 AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu

    AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

  • CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Projelerini Tırlara Afiş Olarak Asarak Tanıttı
    15:22 CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Projelerini Tırlara Afiş Olarak Asarak Tanıttı

    CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur, projelerini halka anlatmak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.

  • Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği
    15:17 Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği

    Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Tekin, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti ve kadınların her gününün önemli olduğunu vurguladı.


14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 15:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement