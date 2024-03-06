Erdoğan: Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim gezileri kapsamında Malatya'da düzenlenen mitingde konuştu. Buradaki açıklamaları sırasında isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ni eleştiren Erdoğan, "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmeye çalışan partiler ortaya çıktı." dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında "Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın mitingdeki konuşması sırasında "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmeye çalışan partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir. Biz kendi partimizden mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz." sözleri dikkat çekerken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da bugün Yeniden Refah Partisi hakkında "Seçime girdikleri her yerde CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyorlar." demişti.
Erdoğan'ın mitingdeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Kandille demlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?
Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.
Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz.
Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."
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