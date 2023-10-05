Erdoğan mesajı vermişti! SİHA'lar Kamışlı'daki terör bölgelerini yerle bir etti, bölgeden dumanlar yükseliyor

Geçtiğimiz hafta sonu hain terör örgütü PKK tarafından, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonrası Meclis kürsüsünden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın geliriz" mesajı sonrası harekete geçildi.

MSB'DEKİ TOPLANTIDAN OPERASYON MESAJI ÇIKTI

Dün akşam konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı toplantı sonrası sınır ötesi operasyon mesajı verildi.

TERÖR HEDEFLERİNE OPERASYON BAŞLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Beklenen operasyon bugün Kamışlı ve Haseke'de başladı.

PETROL TESİSLERİ VE ELEKTRİK SANTRALLERİ BOMBALANDI

Başta SİHA'lar ve TİHA'lar olmak üzere bölgede terör örgütüne ait alt yapı, tesis depo, enerji hatları bombalandı. Hedefteki ana noktalar ise terör örgütünün gelir kaynağı olan petrol tesisleri ve elektrik santralleri oldu.