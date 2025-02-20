Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

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3 bin 200 kişiyle yapılan son seçim anketinde ''Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz'' sorusuna katılımcıların yüzde 35.4'ü Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 28.6'sı Mansur Yavaş, yüzde 22.7'si ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

20.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:49
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Erken seçim tartışmaları devam ederken HBS Araştırma tarafından 3 bin 200 kişiyle yapılan son ankette katılımcılara "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA 7 PUAN VAR

Açık uçlu soruya yanıt verenlerin yüzde 35.4'ü Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, Mansur Yavaş'ın ismini zikredenlerin oranı ise yüzde 28.6 olarak belirlendi.

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

İMAMOĞLU YÜZDE 22'LERDE

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde ipi göğüslemesi beklenen Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin oranı ise yüzde 22.7 oldu.

Anketten çıkan sonuç şu şekilde;

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (61)

  • Atatürk çü:
    ERDOĞAN YANDAŞI BİR HABERCİLİĞİNİZ VAR BUNU BİLİYORUZ. ANCAK SAĞDUYU GALİP GELECEK VE MANSUR YAVAŞ VEYA İMAMOĞLU, ERDOĞAN IN DİKTALIGINA SON VERECEK VE ÖZGÜRLÜK GELECEKTİR. 1409 656 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Sonuna kadar ERDOĞAN 411 1210 Yanıtla
  • Arif Toz:
    AKP teşkilatlarında bu sonuç çıktıysa, gerçekten AKP ağzıyla kuş tutsa kazanamaz. Zaten zerre kadar seçilme şansını görse hemen erken seçime gidip, yerel seçimde düştüğü ikinci partı durumunu düzeltecek fakat zerre ihtimal görmüyor.. 1203 33 Yanıtla
  • Tahir Arı:
    Bu sonuçlara göre Erdoğan a gilule gule 880 141 Yanıtla
  • Rahım Gurbuz:
    Erdogana rakip deil bunlar gitsin mahallede sut dagitsinlar 101 377 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    Mansur Yavaş inşallah 339 117 Yanıtla
  • D Celik:
    akp nin oyları eriyip gidiyor.millet perişan birde şimdi kel alaka vatandaslari içeriye atıyorlar .cumhurbaşkanını eleştirdiler diye . Sanki biri altın sicir sarayda 373 24 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    mansur yavas diyenlerin yarısından fazlası RT Erdoğan la imamoğlu aday olursa tercihleri Recep Tayyip Erdoğan olur. Yar sacların lüle lüle imamoğlu sana güle güle... 81 309 Yanıtla
  • Alparslan:
    alakası yok yüzde onu geçmez Erdoğan isteyen ve şöyle bir şey var Erdoğan nasıl aday oluyor kendi cikardiklari kanunu da mı yok sayacaklar 362 12 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    lan o zaman ekrem veya mansur dan biri secime girsin chpkk %51 le aliyor secimi 60 205 Yanıtla
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