Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

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ASAL Araştırma tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde katılımcılara ''Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?'' sorusu yöneltildi. Soruya cevap verenlerin yüzde 26.5 Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Mansur Yavaş yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun 13.2 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu listede Hakan Fidan isminin yer alması da dikkat çekti.

23.12.2024 10:34  Güncelleme: 10:46
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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 26.5 Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

HAKAN FİDAN SÜRPRİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13.2 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yüzde 6.3 ile dördüncü sıraya yerleşerek büyük bir sürprize imza attı.

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Trabzon:
    EKREMİ KİM KOYDU O LİSTEYE 52 15 Yanıtla
  • Mustafa Çamyar:
    Hakan fidana yakisir 45 21 Yanıtla
  • Murat çat:
    Ikı yanlış 1 doğru etmez Başkanlık fidana yakısır 27 19 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    ikinci reis fidannnnnn geliyor 27 17 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    İnandık okey 19 22 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Hakan FİDAN GELECEK inşallah 24 16 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    AKP'li değilim. CHP veya diğer muhalefetten bu kafalarla c.baskani çıkmaz. Şu an iç ve dış siyaset açısından baktığımda son derece donanımlı ve coğrafya ya hakim kişiliğiyle Hakan Fidan ön plana çıkıyor. 24 13 Yanıtla
  • sezai duran:
    Gülesim geldi Hafi sizde gülün ha hah ha haaaa 18 16 Yanıtla
  • Umt:
    bizde inandık zaten sahteciler sizi böyle böyle ülkenin kaderini ne hale soktunuz. 12 17 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Gene aynı hıkaye seçim yok bu neyın çalışması işiniz gücünüz yok u 11 11 Yanıtla
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