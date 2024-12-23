Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz

Politika

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Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Araştırma kapsamında vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 26.5 Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

HAKAN FİDAN SÜRPRİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13.2 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yüzde 6.3 ile dördüncü sıraya yerleşerek büyük bir sürprize imza attı.