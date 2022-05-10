Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan - Son Dakika
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Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan

10.05.2022 14:11

30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Erdoğan ile Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 41.8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 37.4'ü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dedi.

ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2.0 olduğu anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti.

ERDOĞAN, YAVAŞ'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Erdoğan ile Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar bu soruya yüzde 41.8 ile Erdoğan, yüzde 37.4 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.8 oranında.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'IN DA GERİSİNDE KALDI

Son tura Erdoğan ile İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42.5 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 35.7'te kaldı. Kararsızların oranı yüzde 21.8'e yükseldi.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU ORANI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.1 olurken, Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 32.4'te kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 24.5'e çıktı.

ERDOĞAN MI, ABDULLAH GÜL MÜ?

Son tura Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.0 olurken, Abdullah Gül diyenler ise yüzde 22.5. Kararsızların oranı yüzde 34.5 çıkıyor.

ERDOĞAN-DEMİRTAŞ ORANI

Erdoğan'la eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan'ın oyların yüzde 47.5'ini, Demirtaş'ın ise yüzde 13.6'sını alacağı ve kararsızların yüzde 38.9 olacağı belirtildi.

BABACAN'IN ORANI DAHA DÜŞÜK

Erdoğan'la Ali Babacan'ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan'ın oyların yüzde 46.5'ini, Babacan'ın yüzde 25.0'ini alacağını, yüzde 28.4'ünün ise kararsız kalacağını gösteriyor.

ERDOĞAN-AKŞENER ORANI

Ankette, Erdoğan'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yalnızca yüzde 28.5 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan'ın yüzde 42.7 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise yüzde 28.8 olarak gözüküyor.

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Son Dakika Politika Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan - Son Dakika
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