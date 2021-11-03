Erdoğan: Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yılını kutladı. Erdoğan mesajında, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Twitter'da açılan '#MilleteHizmetYolunda' başlığı altında çok sayıda partili kutlama mesajları paylaştı.